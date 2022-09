Jumbo-Visma : Van Aert prolonge jusqu’en 2026

Déjà 32 victoires sous le maillot jaune et noir

Wout Van Aert et Jumbo-Visma, c’est une histoire qui va durer ! Arrivé en mars 2019 au sein de la formation néerlandaise, le coureur belge aujourd’hui âgé de 28 ans a prolongé son contrat ce mercredi jusqu’à la fin de la saison 2026. Son bail actuel courait jusqu’en 2024, mais Jumbo-Visma a préféré sécuriser dès maintenant l’avenir de son coureur vedette, dont le profil hyper-polyvalent allait forcément attirer les convoitises.« Je me sens très bien avec cette équipe, a confié le coureur dans un communiqué. Nous avons déjà montré que je peux donner le meilleur de moi-même ici. C'est aussi grâce aux installations que j'obtiens ces résultats.Je ne pense pas qu'un partenariat plus long présente des risques car nous avons pu nous améliorer au cours des quatre dernières années. Nous continuons à améliorer les performances, les installations de l'équipe, tout. Pour cette raison, je suis convaincu que je n'aurai pas à m'inquiéter d'être dans cette équipe pendant les quatre prochaines années. Nous nous efforçons constamment d'être les meilleurs, ce qui a rendu la décision simple. Je donne cette assurance à l'équipe, et cela me donne la tranquillité d'esprit dont j'ai besoin pour réussir dans les années à venir. »Depuis son arrivée chez les Jaune et Noir, Wout Van Aert a décroché 32 victoires, dont dix étapes du Tour de France, Milan - San Remo, les Strade Bianche, l’Amstel Gold Race ou le Tour de Grande-Bretagne.. Reste à savoir si d’ici 2026, il tentera de jouer sa carte personnelle sur un Grand Tour ou s’il restera cantonné à la chasse au maillot vert et au rôle de super-lieutenant des leaders comme Jonas Vingegaard (sous contrat jusqu’en 2024) et Primoz Roglic (2025)...