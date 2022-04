Jumbo-Visma : Vader sort de l'hôpital trois semaines après son grave accident

Voir cette publication sur Instagram















































« J'ai dû tout réapprendre à partir de zéro »

C’était il y a trois semaines. Milan Vader, coureur de Jumbo-Visma, passait par-dessus une barrière de sécurité à grande vitesse lors de la cinquième étape du Tour du Pays basque. Transporté « dans un état critique » à l’hôpital médical universitaire de Bilbao, le Néerlandais qui présentait une clavicule, des vertèbres et une omoplate cassées, en plus d’avoir été touché aux artères carotides, va désormais mieux. Il a donné de ses nouvelles publiquement, pour la première fois depuis cet évènement qui aurait pu s’avérer dramatique. « Maintenant que la situation s'améliore de jour en jour, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ma situation.Je suis donc réveillé depuis un peu plus d'une semaine maintenant », déclare-t-il sur son compte Instagram.« En fait, j'ai dû tout réapprendre à partir de zéro. Marcher aussi a pris du temps. J'ai beaucoup de chance de pouvoir m'en sortir après ce crash. Entre-temps, j'ai été transféré à l'hôpital Erasmus de Rotterdam où différents spécialistes ont examiné mes fractures, poursuit-il tout en annonçant une très bonne nouvelle dans son processus de rétablissement.» Une première victoire pour Milan Vader, qui ne sait pas quand il pourra remonter sur un vélo de compétition. Une chose est sûre, il faudra patienter mais l'essentiel n'est pas là. Le coéquipier de Primoz Roglic en profite, dans son post, pour remercier le médecin du Tour du Pays basque de lui « avoir sauvé la vie ».