Jumbo-Visma : Un retour sur le Tour de Catalogne pour Dumoulin

Le retour de Tom Dumoulin dans le peloton n’est plus qu’une question de jours. Le Néerlandais n’a couru qu’une épreuve cette saison : l’UAE Tour du 20 au 26 février avec une 41eme place au classement général. Un résultat pas à la hauteur des espérances du coureur néerlandais qui entendait se rattraper sur les Strade Bianche le 5 mars mais le coronavirus l’en a empêché. « Pas en forme », comme expliqué par son équipe pour justifier son forfait, il avait alors subi un test positif et laissé ses coéquipiers Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Robert Gesink, Koen Bouwman, Timo Roosen et Milan Vade prendre le départ sans lui. Désormais, le Néerlandais va mieux et a coché le Tour de Catalogne comme course de reprise. Une décision annoncée par le Het Nieuwsblad, qui ajoute que le champion du monde du contre-la-montre en 2017 a dû laisser son vélo de côté pendant cinq jours pour récupérer.

Objectif Giro pour Dumoulin

L’épreuve catalane (21-27 mars) comporte sept étapes avec un grand départ à Sant Feliu de Guixols et une arrivée finale à Barcelone. Il s’agira de la deuxième participation de Tom Dumoulin au Tour de Catalogne, après l’édition 2016, qu’il avait dû quitter au cours de la troisième étape. Retrouver des sensations sera dans un premier temps le plus important pour le lauréat du Tour d’Italie 2017, dont l’objectif n’est autre que ce même Giro, qui s’étend cette année du 6 au 29 mai. Il n’a plus bouclé de course de trois semaines depuis l’édition 2020 du Tour de France, alors courue à cheval sur août et septembre suite au report causé par la première vague du coronavirus. Des mois difficiles ont ensuite impacté sa vie et sa carrière. Malheureux dans sa routine de cycliste professionnel, il avait alors mis sa carrière entre parenthèses lors du premier semestre de 2021, avant de s'emparer de l'argent sur le contre-la-montre des Jeux Olympiques de Tokyo.