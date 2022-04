Jumbo-Visma : Sans Roglic pour les classiques ardennaises

Primoz Roglic est mis au repos. Huitième du Tour du Pays Basque après en avoir remporté le contre-la-montre inaugural, le Slovène sera aux abonnés absents sur les prochaines classiques ardennaises. Battu sur les pentes du Mur de Huy par Julian Alaphilippe lors de la Flèche Wallonne puis treizième de Liège-Bastogne-Liège l’an passé alors qu’il était le tenant du titre, le coureur de la formation Jumbo-Visma a décidé de faire l’impasse sur ces deux courses cette année. Souffrant d’un genou durant le Tour du Pays Basque, blessure contractée au début du mois d’avril, Primoz Roglic va privilégier sa préparation en vue du prochain Tour de France au lieu de s’aligner en compétition. « J'avais quelques problèmes au muscle derrière mon genou avant de venir ici, et ça ne s'est clairement pas amélioré pendant la semaine, avait-il déclaré à l’issue de l’épreuve. Je dois d'abord me préparer, me sentir bien sur le vélo. Nous devons vraiment regarder de près ce que c'est, le traiter de la meilleure façon pour que je n'aie pas plus d’ennuis. »

Roglic en altitude avant le Dauphiné

Selon les informations du quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad et du site spécialisé néerlandais Wielerflits, Primoz Roglic va prendre part à un stage en altitude destiné à préparer la Grande Boucle, qui s’élancera de Copenhague le 1er juillet prochain. Pour ce qui est de la préparation en compétition, le principal rendez-vous du Slovène devrait être le Critérium du Dauphiné, du 5 au 12 juin prochains, qui proposera certaines routes prévues sur le Tour de France. En l’absence de Primoz Roglic, l’équipe Jumbo-Visma devrait miser sur un duo composé de Jonas Vingegaard et Tiesj Benoot pour briller lors de la Flèche Wallonne. Pour ce qui est de « La Doyenne », disputée le week-end prochain, Wout Van Aert devrait prendre le départ après son retour à la compétition réussi ce dimanche à l’occasion de Paris-Roubaix, dont il a pris la deuxième place derrière Dylan van Baarle.