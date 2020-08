Jumbo-Visma : Sam Oomen signe trois ans

Encore un gros coup pour l’équipe Jumbo-Visma ! L’équipe néerlandaise, qui compte déjà Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk dans son effectif, a recruté un autre coureur des Pays-Bas, en la personne de Sam Oomen. Le coureur de 25 ans porte depuis 2016 les couleurs de Sunweb (ex-Giant-Alpecin) et a signé pour les trois prochaines saisons chez les Jaune et Noir. Formé chez Rabobank, Oomen est un spécialiste des courses d’une semaine (7eme du Tour de Suisse et 9eme du Tour de Pologne en 2018, 7eme de Tirreno-Adriatico l’an passé), mais il a également brillé sur le Giro 2018 en terminant neuvième, l’année où son leader Tom Dumoulin avait fini deuxième. Un Tom Dumoulin qu’il va donc retrouver la saison prochaine. Sam Oomen n’a pas terminé les deux autres Grands Tours auxquels il a participé.

« Le jeune coureur le plus talentueux du pays sur les courses à étapes »

« J’ai vécu de bonnes et de joyeuses années chez Sunweb. Mais en pensant à mon futur, j’ai estimé que c’était le bon moment pour partir. C’est génial que je puisse faire cette nouvelle étape chez Jumbo-Visma. La connaissance, la philosophie, l’amour du sport et la confiance que j’ai dans cette équipe m’ont convaincu que c’était la bonne équipe pour moi. J’ai vraiment hâte de travailler dans ce nouvel environnement », a déclaré Oomen, que son futur directeur sportif Merijn Zeeman considère comme « le jeune coureur le plus talentueux du pays sur les courses à étapes ». Cette année, le Néerlandais n’a participé qu’à trois courses, et a fini 17eme du Tour de La Provence et du Tour des Alpes Maritimes et du Var, et a abandonné le Tour de l’Ain. Il figure dans la sélection Sunweb pour le Giro.