Jumbo-Visma : Saison terminée pour Benoot ?

Benoot : "Ma vie n'a jamais été menacée"



An update from Tiesj⤵️ Get well soon!🍀 https://t.co/dJBbGq39wC

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 9, 2022

On l'avait quitté tout sourire et coupe de champagne en main sur les Champs Elysées le mois dernier après le premier sacre de son leader Jonas Vingegaard et sa 36eme place finale dans ce Tour de France qui l'avait vu grandement contribuer à la victoire du jeune Danois. Quelques jours plus tard, Benoot (28 ans) avait été tout près de réussi un autre gros coup, sur la Classica San Sebastian. Finalement troisième, le coureur belge de l'équipe Jumbo-Visma espérait bien ne pas laisser échapper la victoire cette fois lors des prochaines épreuves inscrites à son calendrier, à savoir Hambourg, le Tour d'Allemagne ainsi que les courses canadiennes et bien évidemment les Championnats du monde de Wellongong (Australie).Lundi, le coéquipier de Wout Van Aert en équipe de Belgique comme sous les couleurs de Jumbo-Visma a en effet(samedi, il s'était entraîné aux côtés de Van Aert) en haute altitude, avec uniquement pour camarades de compagnie sa fille Roos et sa compagne Fien. Malgré l'accident, les jours du Belge, heurté en pleine descente ("le conducteur voulait traverser la route depuis un parking, mais il l'a fait sans regarder", indique le quotidien Het Laaste Nieuws), ne sont pas en danger.En revanche, il souffre d'une fracture aux cervicales et alors qu'il n'a pas été encore rapatrié en Belgique (cela devrait être le cas en milieu de semaine),Une bien mauvaise nouvelle pour celui qui avait signé cette année son meilleur résultat à l'occasion d'A travers les Flandres (2eme) et comptait bien retrouver très vite le goût de la victoire, trois ans après son succès sur la 1ere étape du Tour du Danemark. Un coup dur également pourBenoot a donné de ses nouvelles mardi sur son compte Instagram. "Tout d'abord, je tiens à faire savoir à tout le monde que je vais bien. Hier (lundi), j'ai été impliqué dans un accident dans les Alpes italiennes. Je suis toujours à l'hôpital, où je reçois de bons soins pour me remettre de cet accident. En dépit du sérieux de la situation - les examens ont montré que j'avais une petite fracture au niveau de la nuque - ma vie n'a pas jamais été menacée et mon état se maintient", a posté l'ancien coureur de l'équipe Sunweb, ajoutant qu'il se concentrerait pleinement sur sa récupération dans les semaines à venir. Mais conscient qu'on ne le reverra probablement pas en 2022.