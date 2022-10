Oubliées les accusations dirigées contre Fred Wright, place à l'opération. Un mois après avoir été victime d'une lourde chute sur le Tour d'Espagne, Primoz Roglic, très remonté sur le coup contre le coureur britannique de l'équipe Bahrain-Victorious, qu'il estimait responsable de sa chute ("Wright est venu de derrière et m'a arraché le guidon des mains sans que je puisse réagir"), souffre toujours de l'épaule droite consécutivement à sa mésaventure, survenue lors de la 16eme étape dans le final alors que le Slovène avait tenté de grillé la politesse à tout le peloton en attaquant à 300 mètres de la ligne d'arrivée pour tenter de reprendre du temps au leader et futur vainqueur de l'épreuve Remco Evenepoel. Depuis cette chute intervenue dans la Vuelta qui avait contraint le leader de l'équipe Jumbo-Visma à l'abandon alors qu'il en avait pris le départ avec l'objectif de remporter une quatrième victoire consécutive, Roglic n'est d'ailleurs plus réapparu sur un vélo en compétition.

Cette fois, Roglic n'a pas d'autre choix

On comprend mieux pourquoi depuis que l'intéressé, interrogé par la radio slovène Val 202, a révélé qu'il allait devoir se faire opérer. Un passage obligé doublé d'une lourde opération à entendre le coéquipier de Jonas Vingegaard, qui souhaite être débarrassé définitivement du risque que son épaule droite se déboîte de nouveau. "Je dois réparer cette épaule. Ce n’est un secret pour personne que j’ai déjà eu plusieurs luxations. Je serai opéré cet après-midi. Ce n’est pas rien. Ils coupent un morceau de votre os et le déplacent à l’endroit où la luxation s’est produite. J’ai atteint le point où je dois réparer ces blessures afin d’être encore plus fort et de commencer à me préparer pour les défis de la nouvelle saison." La peau arrachée à plusieurs endroits et victime de nombreuses contusions, en particulier au niveau du coude droit et de la cuisse droite, Roglic était resté un long moment assis, prostré. Le lendemain, comme il fallait s'y attendre, le vainqueur cette saison de Paris-Nice et du Critérium du Dauphiné ne s'était pas présenté au départ de la 17eme étape. Roglic se fera opérer en début de semaine.