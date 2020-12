Jumbo-Visma : Roglic évoque son programme de la saison 2021

La saison 2020 de cyclisme sur route est désormais terminée depuis quelques semaines déjà. Même si elle a forcément été particulière, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, elle n'en a pas moins été alléchante, à plus d'un titre. Grand artisan de ce spectacle, Primoz Roglic, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma et qui a d'ailleurs remporté le titre de meilleur sportif slovène de cette saison, se tourne déjà forcément vers 2021. Différentes courses prestigieuses pourraient être ainsi dans son futur programme jusqu'au prochain Tour de France, auquel il devrait donc bel et bien prendre part. Parmi les principales autres épreuves, on peut, par exemple, citer Paris-Nice, alors qu'il n'exclut d'ailleurs clairement pas l'idée de prendre part ainsi également aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, l'été prochain, pour surtout y briller.

Roglic : « Je peux déjà dire que je commencerai ma saison sur Paris-Nice »

Dans tous les cas, le principal intéressé, qui a notamment enlevé, cette année, Liège-Bastogne-Liège ou bien encore le Tour d'Espagne, a quelque peu fait le tour de la question, durant une conférence de presse virtuelle, qui s'est déroulée ce mercredi soir. Dans des propos rapportés par Sio1, Primoz Roglic a ainsi notamment déclaré, à propos donc de son programme : « Rien n'a encore été arrêté, mais je peux déjà dire que je commencerai ma saison sur Paris-Nice et que je suivrai ensuite le programme de l'année dernière jusqu'au Tour. Je ne pourrai révéler tous les détails qu'après l'avoir validé avec mes dirigeants. Les Jeux Olympiques ne comptent pas autant dans le cyclisme que dans d'autres sports, mais ils sont importants pour moi, qui viens des sports d'hiver. Je veux vraiment y arriver dans la meilleure forme possible et je crois que ce sera possible même en participant au Tour. »