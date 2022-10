Roglic n'avait pas d'autre solution



"Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide parmi les meilleurs" C'est par ces quelques mots, publiés sur les réseaux sociaux, que la clinique universitaire de Ljubljana (Slovénie), où s'est fait opérer Primoz Roglic (32 ans) à l'épaule droite en début de semaine a indiquer dans la foulée de l'intervention que tout s'était bien passé pour le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, contraint de passer par la case opération pour éviter que son épaule en question ne se déboîte de nouveau. L'établissement a d'ailleurs précisé que si l'opération du triple vainqueur du Tour d'Espagne s'était déroulée "avec succès", elle s'était avéré néanmoins "difficile". Roglic peut toutefois être soulagé, même s'il va devoir patienter un long moment avant de pouvoir remonter sur la selle d'un vélo, dans la mesure où les chirurgiens ont annoncé que le Slovène resterait immobilisé pendant "six à huit semaines". Sa saison est donc terminée.Victime d'une chute au cours de la dernière Vuelta, qui l'avait contraint à l'abandon (au soir de la 16eme étape), le coéquipier de Jonas Vingegaard n'était plus réapparu en compétition depuis. Pour pouvoir être définitivement débarrassé du risque que son épaule droite se déboîte de nouveau à l'avenir - elle s'était déjà déboîtée à plusieurs reprises par le passé, et notamment lors du dernier Tour de France - le vainqueur cette année du Paris-Nice et du Critérium du Dauphiné n'avait d'autre solution que de se faire opérer. "Ce n'est un secret pour personne, j'ai déjà eu plusieurs luxations. J’ai atteint le point où je dois réparer ces blessures afin d’être encore plus fort et de commencer à me préparer pour les défis de la nouvelle saison", avait déclaré avant l'intervention celui qui a été récemment décoré de l'ordre d'honneur du mérite slovène lors d'une cérémonie publique extraordinaire qui s'est déroulée en présence du président de la république de son pays Borut Pahor.