Back in the peloton ➡️ @tom_dumoulin

His first race will be the Tour de Suisse🇨🇭



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 13, 2021

Les JO mais pas le Tour pour Dumoulin

Tom Dumoulin a retrouvé l’envie d’être coureur cycliste. Alors qu’il a annoncé en janvier dernier sa décision de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses, assurant que « la vie d’un coureur est trop chronophage » et ayant « le sentiment de ne plus savoir quoi faire », le vainqueur du Giro 2017 va retrouver son vélo à compter du 6 juin prochain. En effet, selon les informations du site néerlandais Wielerflits ensuite confirmées par l’équipe Jumbo-Visma, Tom Dumoulin sera au départ du Tour de Suisse, organisé du 6 au 13 juin entre Frauenfeld et Andermatt. Avant cela, sa seule apparition lors d’une course cycliste était dans la peau d’un spectateur à l’occasion de l’Amstel Gold Race, qui emprunte les routes de la région du Limbourg, dont il est originaire. Toutefois, pendant ce temps, Tom Dumoulin a souvent été vu à l’entraînement sur les routes néerlandaises et belges, parfois au guidon de son vélo de contre-la-montre.Car la principale motivation derrière le retour du coureur de 30 ans, c’est bien le contre-la-montre et principalement celui prévu le 28 juillet prochain autour du Fuji International Speedway, c’est-à-dire celui des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Le coureur de la formation Jumbo-Visma ambitionne d’être un des deux Néerlandais sélectionnés, l’autre billet devant revenir au rouleur de l’équipe Ineos Grenadiers Dylan van Baarle. A cette fin, Tom Dumoulin n’accompagnera pas Primoz Roglic et Steven Kruijswijk à l’occasion du prochain Tour de France, se concentrant essentiellement sur les championnats des Pays-Bas à la suite du Tour de Suisse. Une décision qui se fonde également sur la confiance montrée par le sélectionneur néerlandais Koos Moerenhout qui avait récemment déclaré qu’il n’écartait pas Tom Dumoulin en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Autre signe de l’intérêt porté au natif de Maastricht, il a été placé par le Comité Olympique Néerlandais sur la liste des athlètes éligibles à une vaccination contre le coronavirus en amont des JO. Tom Dumoulin est donc bien de retour et sans doute avec un autre état d’esprit.