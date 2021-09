Jumbo-Visma : Percuté par une voiture, Dumoulin stoppe sa saison

🤕

💬 “My season is finished. That’s a big deception, because I just got really good at it again." - @tom_dumoulin



Get well soon, Tom! 🍀



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 9, 2021

On ne reverra plus Tom Dumoulin cette saison. Le Néerlandais de la Jumbo-Visma a été victime d’un malheureux accident à l’entraînement, après avoir été percuté par une voiture qui tournait. Il s’est cassé le poignet droit et devrait se faire opérer. On ne le reverra donc pas de la saison. "C’est une grande désillusion.Et puis je me sentais vraiment fort aujourd’hui à l’entraînement. J’étais confiant pour le mois à venir", a déclaré le coureur de 30 ans sur le site de son équipe. Il visait les championnats du monde et le Tour de Lombardie et avait "vraiment hâte" d’attaquer cette fin de saison. "Ce sont des courses qui me conviennent mais ce ne sera malheureusement pas pour cette année", déplore-t-il encore.La conclusion d’une drôle de saison pour "le papillon de Maastricht" qui, avant d’être sacré champion des Pays-Bas du contre-la-montre puis de remporter la médaille d’argent aux Jeux de Tokyo en finissant derrière Primoz Roglic, avait. "Depuis quelques mois, peut-être un an, le cycliste que je suis a du mal à trouver sa voie. Je veux que mon équipe et que mes sponsors m'apprécient. Je veux que ma femme et ma famille soient heureuses. Je veux que mes équipiers aillent bien. Mais depuis un an, je me suis oublié. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que l'homme Tom Dumoulin veut faire de sa vie aujourd'hui ? C'est une question qui me travaille profondément depuis plusieurs mois. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre car la vie de coureur cycliste a suivi son cours", avait-il ainsi confié dans une vidéo pour expliquer ce choix de faire une pause. Et s’il avait donc depuis retrouvé l’envie, il va désormais devoir prendre son mal en patience.