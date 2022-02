Jumbo-Visma : Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, les objectifs de Wout Van Aert

Wout Van Aert compte mesurer ses efforts. S’il a déjà affirmé ses ambitions concernant le maillot vert pour le prochain Tour de France, le touche-à-tout de l’équipe Jumbo-Visma est déjà concentré sur les classiques de printemps après une saison hivernale réussie en cyclo-cross. Récemment interrogé par la chaîne belge néerlandophone Sporza, le natif d’Herentals a déjà fixé ses objectifs pour la première partie de la saison, une période des classiques qu’il confie être « si courte, avec si peu de chances de victoire ». « Mon objectif est d'atteindre mon pic de forme un peu plus tard que d’habitude, ajoute-t-il. Le Circuit Het Nieuwsblad arrive vite et c'est seulement après Paris-Nice que j'espère atteindre mon meilleur niveau. » C’est à ce moment que Wout Van Aert compte être le plus ambitieux. « Le printemps, je veux passer un cap supplémentaire en gagnant un Monument, affirme-t-il. J’ai déjà gagné Milan-Sanremo et j’espère jouer la victoire sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. »

Van Aert n’oublie par van der Poel

Des classiques pour lesquelles le Belge compte bien retrouver Mathieu van der Poel. Le Néerlandais, qui a mis un terme prématuré à sa saison en cyclo-cross en raison de douleurs dorsales, a repris l’entraînement de manière intensive sur les routes espagnoles. A son sujet, Wout Van Aert affirme être convaincu « qu’il reviendra en forme pour la deuxième partie du printemps ». Heureux de voir son rival reprendre l’entraînement avec autant d’assiduité, le Belge affirme que « le peloton a besoin de Mathieu van der Poel ». S’il admet ne pas être en mesure de savoir quand le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix va reprendre la compétition au plus haut niveau, étant toutefois convaincu qu’il prendra le temps nécessaire pour retrouver son meilleur niveau le natif d’Herentals « garde à l’esprit le fait qu’on le verra durant les classiques ». Vainqueur du Tour des Flandres en 2020, le petit-fils de Raymond Poulidor devrait bien être au rendez-vous pour affronter un de ses plus grands rivaux.