Jumbo-Visma : Le maillot vert du Tour de France, l'objectif de Van Aert en 2022

Van Aert : « Si je suis en vert, je m'attends à ce que l'équipe me soutienne »

Wout Van Aert a donné la couleur ! Seulement cinquième du classement par points à l’issue du Tour de France 2021, avec un retard de 166 points sur un intouchable Mark Cavendish, le sprinteur belge s’est récemment confié au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws et a affirmé que son objectif sera de remonter les Champs-Elysées tout de vert vêtu. « L'année prochaine, je veux vraiment aller chercher le maillot vert », a affirmé celui qui a dompté le Mont Ventoux avant de s’imposer sur un contre-la-montre puis de remporter le sprint sur « la plus belle avenue du monde » en clôture du Tour de France 2021. Le champion de Belgique ne veut toutefois pas que ses ambitions personnelles interfèrent avec l’objectif collectif. « Pour cela, nous élaborerons un plan qui s'intégrera dans la tactique générale de l’équipe, a affirmé Wout Van Aert. Cela ne veut donc pas dire que je serai un électron libre et que les six autres se concentreront quant à eux sur Primoz Roglic. »Alors qu’il a remporté dans sa carrière six étapes sur le Tour de France mais n’a jamais fait mieux que la cinquième place du classement par points, le natif d’Herentals espère avoir le soutien de sa formation dans cet objectif. « Mon état d'esprit est le suivant : si je suis en vert, je m'attends à ce que l'équipe me soutienne pour le conserver, assure Wout Van Aert. Et ça serait assez étrange de dire à Primoz Roglic que je ne l’aiderai pas. » Le Belge espère tout de même avoir un peu d’aide de la part de ses coéquipiers, même s’il assure pouvoir tout faire tout seul. « Je suis un coureur qui peut prendre des échappées et aller chercher des points sans que cela dérange ses coéquipiers. C’est quelque chose sur lequel nous allons nous pencher l’an prochain et nous verrons bien qui peut m’aider dans cet objectif. » Après avoir montré cette année qu’il peut répondre à Peter Sagan, spécialiste des échappées en montagne pour aller prendre des points, Wout Van Aert sera un adversaire de poids pour les candidats au maillot vert.