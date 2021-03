Jumbo-Visma : Kruijswijk, Van Emden et Gesink prolongent

✍🏼 @josvanemden, @s_kruijswijk and @RGUpdate have extended their contracts

🗣“They have helped to create a new culture in the team”#thejourneycontinues



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 23, 2021

Kruijswijk : « J'ai une longue histoire avec cette équipe »

Gesink : « C'est une excellente nouvelle »

Jumbo-Visma joue la continuité. Ce mardi, la formation néerlandaise de cyclisme a annoncé la prolongation de trois de ses cadres.Tous les trois, présents dans cette même formation depuis plus de dix ans, sont désormais liés à leur équipe jusqu'en 2023. Avant Jumbo-Visma, cette formation était notamment connue sous les noms Rabobank, Blanco ou bien encore Belkin. Van Emden et Gesink sont des lieutenants, que ce soit en plaine ou bien alors en montagne. Kruijswijk, l'un des leaders de l'équipe, a terminé troisième du Tour de France 2019.Ce dernier a réagi sur le site internet officiel de sa formation, déclarant ainsi notamment : « J'ai une longue histoire avec cette équipe. Je me sens vraiment chez moi ici. Tout ce que l'équipe a vécu ces dernières années, je l'ai également vécu.Nous avons toujours fait cela ensemble. Pour l'avenir, je vois toujours un rôle important pour moi et j'espère obtenir les résultats que j'ai obtenus dans le passé. J'ai vraiment hâte de continuer à travailler avec l'équipe de cette manière au moins jusqu'à la fin 2023. »Quant à Robert Gesink, il a déclaré : « Je suis heureux de faire partie de cette fantastique équipe pendant encore deux ans. C'est une excellente nouvelle. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours rêvé de faire du vélo avec la plus grande équipe néerlandaise.L'équipe a pris de l'ampleur ces dernières années. J'aimerais continuer à en faire partie. Je n'ai que 34 ans et j'ai le sentiment que je peux encore être là pendant un certain temps. J'aime ce que je fais et mon niveau est toujours bon. C'est devenu très cohérent au fil des ans. »