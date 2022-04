Jumbo-Visma : Hagenes va intégrer l'équipe dès 2024

Per Strand Hagenes turns pro with our team from 𝟐𝟎𝟐𝟒!📈

Until 31/12/2023 ⏭️ Jumbo-Visma Development Team

From 1/1/2024 ⏭️ World Tour team



🗣️ "My experiences in this environment have been outstanding and it is the perfect place to continue developing myself.”



Hagenes veut être prêt pour 2024

L’équipe Jumbo-Visma mise sur la jeunesse. Membre de l’équipe de développement de la formation néerlandaise depuis le 1er janvier dernier, le coureur norvégien Per Strand Hagenes a d’ores-et-déjà mis une date pour le début de sa carrière professionnelle. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, l’équipe dirigée par Richard Plugge a confirmé que le coureur âgé de 18 ans rejoindra Primoz Roglic, Wout Van Aert, Christophe Laporte et l’ensemble du groupe professionnel dès le 1er janvier 2024. Une annonce qui intervient sept mois après sa démonstration de force à l’occasion de la course en ligne juniors des championnats du monde organisés à Louvain, au terme de laquelle il s’était imposé en solitaire devant le Français Romain Grégoire et l’Estonien Madis Mihkels. Durant la saison 2021, Per Strand Hagenes a également terminé vice-champion d’Europe derrière Romain Grégoire et troisième de Paris-Roubaix.La signature anticipée de Per Strand Hagenes, qui restera au sein de l’équipe de développement de Jumbo-Visma jusqu’à la fin de la saison 2023, entre dans une stratégie permettant à la formation néerlandaise d’encadrer les futurs talents pour ensuite les intégrer à son équipe principale. « Après le bon travail de repérage effectué par l’équipe de développement, la progression de Per Strand Hagenes se poursuit avec régularité, a confié le directeur sportif Merijn Zeeman dans un communiqué. Notre équipe World Tour inclut actuellement de nombreuses stars du cyclisme mais nous souhaitons développer par nous-mêmes une nouvelle génération de leader. Per Strand Hagenes appartient au groupe de coureurs qui aura l’occasion de de développer pour atteindre ce niveau. » Pour sa part, Per Strand Hagenes s’est réjoui de pouvoir poursuivre son développement « dans le même environnement sur une période plus longue ». « C’est une bonne chose pour ma progression et ça me donne de la confiance, a ajouté le Norvégien. J’espère continuer à me développer afin d’être prêt à rejoindre le peloton professionnel en 2024. » Per Strand Hagenes sera lié à l'équipe Jumbo-Visma jusqu'en 2026.