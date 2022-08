Jumbo-Visma : Finalement, Dumoulin s'arrête maintenant

22 victoires pour Dumoulin

Cette fois, ça y est, c'est sûr, Tom Dumoulin range définitivement son vélo. Alors qu'il fêtera ses 32 ans le 11 novembre, le Néerlandais a devancé sa décision prise il y a quelques mois : il prend sa retraite avec effet immédiat, et n'attendra donc pas les championnats du monde en Australie fin septembre, où il rêvait de briller une dernière fois. Le coureur de Jumbo-Visma a annoncé la nouvelle via un long massage publié sur ses réseaux sociaux : « J'ai décidé de quitter le cyclisme professionnel avec effet immédiat. Il y a environ deux mois, j'ai annoncé que je prendrais ma retraite de cycliste professionnel à la fin de l'année. Au printemps dernier, malgré mon amour pour le vélo, j'ai remarqué que les choses n'allaient pas comme je le voulais. Je sentais que j'étais prêt pour une nouvelle phase de ma vie. Mais j'avais encore un projet sur ma liste de souhaits pour terminer ma carrière en beauté : le championnat du monde en Australie. Je voulais aborder cette route vers le championnat du monde comme j'ai abordé la route vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Avec un sentiment de liberté, à mes conditions, avec le soutien de l'équipe et avec ma motivation intrinsèque comme carburant principal. C'est ce qui m'a ramené la joie de faire du vélo à l'époque. Mais je constate que je n'en peux plus. Le réservoir est vide, les jambes lourdes et les séances d'entraînement ne se déroulent pas comme je l'espérais et je dois aussi faire une bonne performance et avoir un bon feeling au championnat du monde. Depuis ma chute brutale à l'entraînement en septembre dernier, quelque chose s'est encore cassé. J'ai dû interrompre mes efforts pour retrouver mon ancienne forme encore une fois et faire face à une autre déception. C'était une de trop. Même si les adieux ne se sont pas déroulés comme je l'espérais, je repense à ma carrière avec une fierté incroyable. J'ai travaillé dur pour cela, j'y ai pris beaucoup de passion et de plaisir pendant de nombreuses années et j'ai livré de brillantes performances. Je n'oublierai jamais cela. Il est maintenant temps de profiter d'autres choses et d'être là pour les gens que j'aime. Un grand merci à mon équipe et à tous ceux qui m'ont soutenu au cours de ma fantastique carrière. Et un merci spécial à ma femme, qui m'a soutenu pendant toutes ces années. »C'est un coureur majeur des dernières années qui tire sa révérence ce lundi. Professionnel depuis 2012, passé par Project 1t4i (devenu Argos-Shimano puis Giant-Shimano puis Giant-Alpecin puis Sunweb) jusqu'en 2019, avant de rentrer au pays, chez Jumbo-Visma, Tom Dumoulin a décroché 22 victoires durant sa carrière. Parmi elles, bien sûr, le Giro 2017. Mais il a également remporté le titre de champion du monde du contre-la-montre 2017, neuf étapes de Grands Tours, fini deuxième du Tour de France 2018 et sixième de la Vuelta 2015, et décroché la médaille d'argent des JO de Tokyo l'an passé sur le contre-la-montre, juste après une pause de six mois en raison d'un ras-le-bol mental. Cette saison, il n'a couru que 29 jours, et a notamment abandonné le Tour de Catalogne, le Giro et la Clasica San Sebastian, ce qui restera la dernière course de sa belle carrière.