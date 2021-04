Jumbo-Visma : Dumoulin va-t-il participer aux JO ?

Reverra-t-on Tom Dumoulin bientôt sur un vélo ? Selon WielerFlits, le natif de Maastricht ferait partie d'une liste de sept noms de cyclistes sur route néerlandais censés être vaccinés. Cette campagne de vaccination, mise en place par le Comité olympique néerlandais, viserait les coureurs concernés par les courses des Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus du 24 juillet au 9 août derniers mais qui se tiendront finalement du 23 juillet au 8 août prochains. Ce report est dû à la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Ce même média WielerFlits a été interroger Koos Moerenhout, à propos justement de Dumoulin.

Moerenhout : « Je n'ai pas encore rayé le nom de Tom Dumoulin pour les Jeux olympiques »

En raison du secret médical, le sélectionneur national des Pays-Bas, ancien coureur, n'a pas confirmé cette information mais il a toutefois tenu à dire notamment : « Je n'ai pas encore rayé le nom de Tom Dumoulin pour les Jeux olympiques. En ce qui me concerne, il a encore une chance de participer à la course sur route et au contre-la-montre. J'ai récemment eu des contacts avec lui et j'en ai discuté avec lui. Cependant, Tom n'est pas encore prêt à décider pour son avenir. La chose la plus importante est qu'il prenne cette décision en paix et que je lui laisse beaucoup de temps pour cela. » Pour rappel, le 23 janvier dernier, Tom Dumoulin surprenait alors tout son monde, en annonçant faire une pause, d'une durée indéterminée, dans sa carrière professionnelle de cycliste sur route. Pourtant, la veille avait alors eu lieu la présentation officielle de son équipe Jumbo-Visma pour la saison 2021. Toujours est-il que le principal intéressé ne semble visiblement pas vivre reclus. En effet, ce dimanche, du côté de Valkenburg, Tom Dumoulin a ainsi été aperçu en marge de l'Amstel Gold Race.