Jumbo-Visma : Dumoulin, Kruijswijk et Roglic feront le Tour de France 2020

Roglic : « Le Tour de France 2020 ? J'aime le tracé, il est bien »

L'équipe Jumbo-Visma a tranché. Ce vendredi, la formation néerlandaise a présenté les grandes lignes de sa future saison 2020. Et pour elle,. Pour cela, Jumbo-Visma a décidé d'employer les grands moyens et mobilisera, à cette occasion, ses trois stars que sont Primoz Roglic, Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk, même si l'homme fort entre les trois sera bel et bien le Slovène.Ce dernier, vainqueur du dernier Tour d'Espagne en septembre dernier, avait déjà lui-même fait du Tour de France son objectif principal, pour cette saison 2020 qui s'annonce, dans des propos repris par Ouest-France, en octobre dernier : « J’aime le tracé, il est bien. Je n’ai pas encore commencé à l’étudier en profondeur, regarder avec précision les routes que le Tour va emprunter, mais il a l’air d’être très bien.Nous devons encore voir tout ça avec mes entraîneurs et les directeurs sportifs. Nous allons devoir nous rencontrer, discuter et établir le programme pour la saison prochaine. Mais, bien sûr, j’ai envie d’être et de me mêler à la bataille au Tour de France. »De son côté, Dumoulin, déjà prévu sur le Tour d'Italie 2020, sera donc au départ de deux des trois grands Tours de l'année. Enfin, Kruijswijk, troisième de la dernière édition de la Grande Boucle 2019, jouera également sa carte personnelle. Pour le grand événement annuel de cyclisme,