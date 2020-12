Jumbo-Visma / Dumoulin : « Jamais sérieusement envisagé mettre fin à ma carrière »

L'heure est aux bilans. Quelques semaines seulement après la fin de cette saison 2020 de cyclisme sur route, une saison forcément particulière en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, les grands noms du peloton continuent de faire le bilan de leurs performances individuelles. C'est ainsi notamment le cas pour un certain Tom Dumoulin. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, le coureur de la formation Jumbo-Visma, aujourd'hui âgé de 30 ans, en a profité pour balayer toutes les rumeurs qui le disaient proche de prendre sa retraite : « Je veux immédiatement défier ceux qui ont soutenu l'idée d'une éventuelle retraite. Je n'ai jamais sérieusement envisagé la possibilité de mettre fin à ma carrière. Des pensées comme celles-là vous viennent à l'esprit pendant les moments difficiles et oui, il y en a eu. N'importe qui dans ma situation en aurait eu. Chris Froome aussi aura eu ces pensées dans les pires périodes de sa carrière. »

Dumoulin : « Fier mais aussi déçu de ma saison »

Pourtant sa saison 2020 n'a finalement pas été aussi bonne qu'il l'espérait : « Je suis très heureux d'être de retour, mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Je suis fier mais aussi déçu de ma saison. J'ai roulé à un bon niveau, même si j'espérais pouvoir rouler de manière exceptionnelle et être en tête du classement. » Avec notamment des regrets plus particulièrement pour son Tour de France 2020 : « C'était trop tôt pour moi et avec ma préparation un peu trop « juste » je n'ai pas pu suivre. » L'année 2020 est désormais derrière lui et Tom Dumoulin se tourne vers 2021, avec des ambitions plutôt élevées : « Je pense que la combinaison du Tour de France avec les Jeux Olympiques est possible et je veux être parmi les meilleurs. Le contre-la-montre aux Jeux sera mon objectif principal. Le parcours du Tour est très intéressant, il y aura deux contre-la-montre individuels. Je pense que la combinaison Tour-Jeux Olympiques est possible. Prenez Wout van Aert par exemple, il a passé trois semaines sur le Tour et a ensuite couru au plus haut niveau aux championnats du monde. Il y aura le problème du décalage horaire et il y aura certainement des coureurs qui penseront exclusivement aux Jeux. De ce point de vue, une combinaison entre le Giro et les Jeux pourrait être meilleure, je le reconnais. »