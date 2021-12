Jumbo-Visma : Benoot s'engage pour deux saisons

We've got an announcement to make!🔔

Welcome to our team @TiesjBenoot ⚫️🟡



Read more⤵️



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 7, 2021

« Chez Jumbo-Visma, je pense que je peux passer un cap »

Il n'a pas vraiment eu à attendre bien longtemps avant de rebondir. Tiesj Benoot a signé un contrat d'une durée de deux saisons en faveur de sa nouvelle formation, à savoir la Jumbo-Visma. C'est elle-même qui en a fait l'annonce, ce mardi soir, via son compte Twitter officiel.avec son ancienne équipe, à savoir les Allemands de la DSM. Cette formation s'appelait alors encore Sunweb, lors de son arrivé au sein de celle-ci, pas plus tard que lors de l'année 2020, en provenance de l'équipe belge Lotto-Soudal.Le vainqueur de l'édition 2018 des Strade Bianche et d'une étape de l'édition 2020 de Paris-Nice, aujourd'hui âgé de 27 ans, s'est forcément réjoui de cette nouvelle aventure qui s'offre à lui, sur le site internet officiel de sa nouvelle formation : « Je pense que je n'ai pas encore atteint le maximum de mes capacités. Chez Jumbo-Visma, je pense que je peux passer un cap. Je regarde cette équipe depuis de nombreuses années. Je connais certains des coureurs donc j'ai une idée de comment on y travaille.» Tiesj Benoot a donc décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec la formation DSM, alors qu'il lui restait pourtant encore un an de contrat : « L'équipe DSM a accepté de résilier son contrat avec Tiesj Benoot à partir de 2022. Au cours de la saison 2021, il est devenu clair que Benoot ne pouvait pas tenir ses engagements, ce qui se reflétait dans ses performances à la fois sur et hors du vélo. Afin de conserver une dynamique positive au sein ainsi qu'autour de l'équipe avec les coureurs et le staff, l'équipe a ainsi coopéré pour rompre le contrat de Benoot. »