Jumbo-Visma : Ambition toujours plus débordante pour Vingegaard

Vingegaard : « Beaucoup de choses peuvent arriver »

« L’appétit vient en mangeant. » C’est sans doute ce qui arrive à Jonas Vingegaard. Visiblement plus fort que son leader Primoz Roglic, le Danois s’est contenté de la victoire d’étape au sommet du Plateau de Solaison en conclusion du Critérium du Dauphiné. A l’issue de la course, le dauphin du Slovène au classement général s’est laissé aller à une confidence pleine de sincérité quant à ses capacités. « Je pense avoir une bonne chance de gagner le Tour de France », a confié celui qui était le dauphin de Tadej Pogacar sur la Grande Boucle la saison passée, ayant pris le relais d’un Primoz Roglic qui avait quitté prématurément la course en raison des conséquences d’une lourde chute. Interrogé sur les éléments qui ont cimenté cette croyance, Jonas Vingegaard s’est rappelé d’un événement intervenu à l’occasion de la 11eme étape du Tour de France 2021. « Ce qui a commencé à me mettre cette idée dans la tête, c’est quand j’ai pu lâcher Tadej Pogacar sur les pentes du Mont Ventoux l’an passé », a-t-il confié.Toutefois, Jonas Vingegaard a ajouté que cette croyance est également alimentée par « le développement » qui a été le sien ces derniers mois mais également son niveau de performance depuis le début de la saison. Se rappelant que « beaucoup de choses peuvent arriver pendant le Tour de France », le Danois entend simplement être prêt à toutes les éventualités. « Je vais simplement donner mon meilleur, l’équipe va donner son meilleur et nous verrons bien quel sera le résultat », a ajouté le coureur de l’équipe Jumbo-Visma. Une confiance que sa victoire lors de la dernière étape du Critérium du Dauphiné pourra également augmenter, lui qui semblait plus en forme que son leader. « Primoz Roglic m’a dit que je pouvais remporter l’étape et j’en étais heureux, a assuré Jonas Vingegaard. Il a également remporté le classement général. Nous devons nous satisfaire de la manière dont tout s’est passé. » Ce qui est certain, c’est que la menace pourra venir de plusieurs fronts concernant l’équipe Jumbo-Visma à partir du 1er juillet prochain.