Jorge Mendes débarque dans le peloton

Premiers pas dans le cyclisme pour Mendes

Jorge Mendes débarque dans le cyclisme !Via sa société Polaris Sports, le Portugais va s’occuper de deux cyclistes. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de ses compatriotes Joao Almeida (22 ans, Deceuninck-Quick Step) et Ruben Guerreiro (26 ans, EF Education-Nippo), deux hommes qui ont brillé sur le dernier Giro.Il a finalement terminé quatrième. Ruben Guerreiro, lui, a bouclé l’édition 2020 avec le maillot bleu de leader au classement de la montagne. De plus, le coureur de 26 ans a levé les bras au terme de la 9eme étape.Polaris Sports s’est associé à Corso Sports. L’entreprise allemande est déjà implantée dans le monde du vélo et gère les droits du vainqueur du Giro 2020, Tao Geoghegan Hart, mais aussi de Michael Valgren et Mads Petersen, champion du monde en 2019, en plus des deux Portugais. « Polaris Sports et Corso viennent d'établir un accord de partenariat visant à optimiser les perspectives commerciales des athlètes portugais, dont la société allemande de cyclisme fait partie en tant que client, dans le cadre d'une association qui devrait être fructueuse et réussie », peut-on lire dans un communiqué de Polaris Sports dont une partie est reprise par Record. L’entreprise de Jorge Mendes s’est félicitée d’entamer cette nouvelle collaboration sur Twitter. « Deux étoiles ont rejoint l’équipe. Bienvenue Joao Almeida et Ruben Guerreiro. » Qui vont devoir confirmer en 2021 leurs très beaux résultats entrevus sur le Giro 2020.