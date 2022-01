Israël Start-Up Nation : Premier Tech devient co-sponsor

🚨 Big news! 🚨



Israel Start-Up Nation ➡️ Israel – Premier Tech!



We’re thrilled to welcome Canadian company @_PremierTech as co-title sponsor to mark an exciting new chapter for the team.



Read the full announcement here: https://t.co/u1ODQK1YKd pic.twitter.com/7m663a3bKf

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) January 6, 2022

Des objectifs élevés pour 2022

Au revoir Astana, bonjour Israël Start-Up Nation ! L’entreprise canadienne Premier Tech, qui était co-sponsor de l’équipe kazakhe la saison passée, le sera pour l’équipe israélienne jusqu’à la fin de la saison 2024. Les deux parties ont annoncé la signature de leur contrat ce jeudi, et par l’occasion le nouveau nom de l’équipe, qui s’appellera « Israël - Premier Tech ». Spécialisé notamment dans l’horticulture, l’agriculture et le traitement de l’eau,, avec l’espoir d’améliorer les résultats de l’équipe, qui n’a gagné que trois courses World Tour (une étape du Giro, une étape du Tour de Romandie et une étape de Tirreno-Adriatico) en 2021.« Avec la présence des quatre Israéliens et de cinq des six Canadiens participant à l'UCI WorldTour, cette équipe est, à bien des égards, le reflet de mes deux nationalités. En tant qu'entreprise internationale basée au Canada, Premier Tech est un partenaire naturel pour nous et nous sommes le foyer naturel de Premier Tech. Je suis fier que Jean Bélanger et Premier Tech se soient joints à notre projet, a déclaré Sylvan Adams, le propriétaire de l’équipe. Premier Tech nous aidera à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour cette équipe, et je suis ravi d'accueillir Premier Tech en tant que co-sponsor en titre. » « 2022 s'annonce comme une année passionnante pour Israël - Premier Tech, a ajouté le directeur général Kjell Carlström.Nous avons ajouté des noms importants à notre roster, en plus d'une équipe déjà solide, et avec les partenaires Sylvan Adams, Ron Baron, Kevin Ham et Jean Bélanger de Premier Tech, nous pensons que nous pouvons viser une première saison ambitieuse en tant qu'Israël - Premier Tech, pour poursuivre cette trajectoire réussie de la première équipe cycliste professionnelle d'Israël. » L'équipe a profité de l'occasion pour dévoiler son nouveau maillot, qui sera de nouveau à dominante bleue et blanche, mais avec un graphisme différent.