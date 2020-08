Israel Start-Up Nation : Impey sera le lieutenant de Froome

Comme on se retrouve. Coéquipiers pendant deux ans au sein de l'équipe Barloworld, désormais disparue, en fin des années 2000 (2008 et 2009), Daryil Impey et Chris Froome défendront de nouveau les mêmes couleurs la saison prochaine. Comme le Britannique, le Sud-Africain, âgé lui aussi de 35 ans, a décidé de miser sur l'équipe Israel Start-Up Nation pour la suite après que Froome en personne lui a téléphoné.

« Chris m'a appelé, il m'a dit qu'il me faisait confiance et voulait m'avoir à ses côtés. » Un appel visiblement convaincant. Près d'un an jour pour jour après avoir révélé que le quadruple vainqueur du Tour de France quitterait Ineos l'hiver prochain pour la rejoindre, la formation israélienne a donc annoncé mercredi l'arrivée d'Impey à ses côtés pour les deux saisons à venir. Comme Froome, le premier coureur d'Afrique du Sud à revêtir le maillot jaune du Tour de France, en 2013, refermera un long chapitre pour écrire une nouvelle page de sa carrière, alors que celle-ci touche à sa fin. Le vainqueur l'année dernière de la 9eme étape de la Grande Boucle, entre Saint-Etienne et Brioude (Impey s'était montré plus rapide que Tiesj Benoot au sprint), évolue en effet depuis neuf ans sous le maillot de l'équipe australienne Mitchelton-Scott, qu'il avait rejointe dès la première saison de la formation chère notamment aux frères Yates, Simon et Adam.

Impey : « Pas une décision facile à prendre »

'Super domestique' and 'road captain' Daryl Impey to join ISN in 2021



Le manager général d'Israel Start-Up Nation n'est pas peu fier une fois de plus d'avoir réussi à attirer dans ses filets ce puncheur d'expérience, appelé à devenir le lieutenant de Froome. « Daryl Impey a montré par le passé qu'il pouvait être très important dans une équipe. Avec lui, nous avons un coureur qui peut être leader sur certaines courses et un capitaine de routes sur d'autres épreuves. Il a beaucoup d'expériences dont nous pourrons bénéficier », se réjouit Kjell Carlstrom, dont le plaisir est partagé par le propriétaire de l'équipe israélienne Sylvan Adams, lui aussi ravi de voir arriver Impey en renfort aux côtés de son futur leader de luxe. « Daryl Impey est un bon coureur, qui a gagné de grandes courses, remporté deux fois le Tour Down Under. Avec cette expérience, nous nous attendons à ce qu'il puisse être le capitaine de route de l'équipe sur le Tour de France. »

Des louanges qui iront droit au coeur du coureur, pressé de vivre sa nouvelle aventure, même s'il reconnaît qu'il ne sera pas facile de quitter Mitchelton-Scott. « Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais c'est motivant de travailler avec une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions », avoue le Sud-Africain, certain que le temps était venu pour lui de « sortir de (sa) zone de confort. » Un appel de Froome a suffi.