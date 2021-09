Israel Start-Up Nation : Greipel prendra sa retraite après le Tour de Münster

🎙️ "My final race of my career will be on the 3rd of October at the Sparkassen Münsterland Giro. It will be nice to finish in my home country."

Un sprinteur hors pair

André Greipel avait déjà fait part de sa décision de stopper sa carrière en fin de saison. Et désormais, la date à laquelle l'Allemand de 39 ans tirera sa révérence est connue. Ce sera le 3 octobre à l'occasion du Tour de Münster, épreuve du circuit UCI ProSeries qu'il a déjà remportée en 2008 et en 2014. Il a rendu publique cette nouvelle via un communiqué publié par Factor, l'équipementier cycles de son équipe Israel Start-Up Nation. «, a développé 'le Gorille de Rostock', qui ne cracherait pas sur une 159eme victoire professionnelle. Pour la course, je n'ai pas d'ambitions. Bien sûr, s'il y a un sprint, j'essaierai de me mettre dans le coup et de tenter ma chance, mais je n'ai plus cette pression.Le sprinteur allemand s'apprête donc à fermer un livre ouvert en 2005. Depuis, il s'est forgé un palmarès impressionnant.font certainement partie de ses meilleurs souvenirs dans le peloton. Passé par HTC-Highroad, Lotto-Soudal ou Arkéa-Samsic, André Greipel est heureux de terminer sa carrière avec le maillot d'Israel Start-Up Nation sur le dos. S'il peut déjà être nostalgique à quelques jours de devenir retraité, le natif de Rostock se réjouit d'avance de ne plus avoir affaire aux « jours de froid et de pluie mais aussi aux étapes difficiles et surtout aux départs en côte ». Dans neuf jours débutera une nouvelle vie. Il n'a pas encore décidé de la suite mais Greipel sait déjà qu'il passera « plus de week-ends à la maison».