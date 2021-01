Israel Start-Up Nation / Froome : « Le Tour de France ? Je veux cette cinquième victoire »

Christopher Froome affiche ses ambitions. Ce lundi, le coureur britannique répondait à la presse, lors de la présentation virtuelle de sa toute nouvelle équipe. Le pensionnaire de la formation Israel Start-Up Nation, qui s'entraîne actuellement du côté de la Californie, a donc notamment affiché ses ambitions pour cette année à venir, lui qui espère vraiment retrouver son meilleur niveau en 2021, dans des propos rapportés par Cyclismactu : « Mon objectif principal est de retrouver physiquement mon ancien niveau. Il est très important de se remettre complètement, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. Je suis actuellement plus proche de ce niveau que ce n'était le cas au début de la saison l'année dernière. Je pensais alors que j'étais près de ma meilleure forme, mais les courses m'ont permis de voir mes axes de travail et mes faiblesses. Cela a été une leçon. »

« J'ai quatre victoires sur le Tour de France et je sens que je n'en ai pas encore fini avec cette course »

Visiblement ultra motivé, le cycliste, aujourd'hui âgé de 35 ans, vise, ni plus ni moins, qu'un cinquième sacre sur le Tour de France. Ce qui lui permettrait alors d'égaler les immenses noms de la discipline, à savoir Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ou bien encore Miguel Indurain. Cette édition 2021 de la Grande Boucle se déroulera du 26 juin au 18 juillet prochains. Le programme à venir du natif de Nairobi sera construit jusqu'à arriver à cet immense objectif : « Après ma mauvaise chute (ndlr : en juin 2019, en marge du Critérium du Dauphiné), m'arrêter était l'option la plus simple, mais ce n'était pas comme ça que je voulais finir. Une fois que j'ai su que je pouvais récupérer complètement de mon accident, c'était une décision logique de continuer. J'ai quatre victoires sur le Tour de France et je sens que je n'en ai pas encore fini avec cette course. Je veux cette cinquième victoire. Je continuerai de viser les Grands Tours jusqu'à ce que je prenne la décision d'arrêter de courir. Est-il réaliste de gagner le Tour pour la cinquième fois ? Mon plus grand objectif est de revenir à 100%. Tout va dépendre de cela. »