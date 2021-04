Israel Start-Up Nation : Froome espère encore un retour au plus haut niveau

Retrouver des sensations avant tout

Un futur dans le vélo

Une nouvelle année, une nouvelle vie et une nouvelle équipe pour Chris Froome. Le Britannique, âgé de 35 ans, porte de nouvelles couleurs, chez Israel Start-Up Nation, après dix ans de bons et loyaux services au sein de la formation Sky, devenue Ineos en 2019. Mais le Kényan blanc est en difficulté depuis deux ans, et sa chute lors de la reconnaissance du Critérium du Dauphiné en 2019. Victime alors de multiples fractures, Chris Froome n'est, depuis, toujours pas revenu à son meilleur niveau.Le Britannique s'est d'ailleurs confié à La Gazzetta dello Sport, à la suite de la quatrième étape du Tour des Alpes qu'il dispute actuellement : « Évidemment, à l'entraînement, je ne vois pas les mêmes chiffres qu'avant, mais je continue d'avoir confiance dans mon parcours. »Une confiance en lui qui l'a poussé à animer la tête de la course ce jeudi, puisque lors de l'étape remportée par Pello Bilbao, c'est bienUne attitude nécessaire, selon, lui pour retrouver sa forme d'antan : « Avec l'entraînement, en travaillant dur et en faisant des stages en altitude, les choses vont changer. Il va y avoir un déclic et je reviendrai plus près de ce que j'étais. » Après le Tour des Alpes où il se classe actuellement 94eme, Froome souhaite prendre part à d'autres courses d'une semaine, avec, au programme, le Tour de Romandie (27 avril - 2 mai) et le Critérium du Dauphiné (30 mai - 6 juin).Des épreuves qu'il disputera sous les couleurs de la dernière équipe de sa carrière.et souhaiterait, par la suite, sûrement continuer dans le monde du vélo : « J'aime le cyclisme et cela me plairait de continuer à y être impliqué, même sous d'autres formes. Mais pour le moment l'objectif est ailleurs : retrouver mon niveau d'avant. » Le coureur sera attentif à ses futures performances avant de parler d'une future retraite.