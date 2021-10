Israel Start-Up Nation : Froome croit toujours pouvoir remporter un cinquième Tour de France

Le dernier de ses quatre sacres sur le Tour de France remonte déjà. Et plus précisément à un petit peu plus de quatre années, soit en 2017. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Surtout, le Britannique Christopher Froome, aujourd'hui âgé de 36 ans, peine à retrouver le niveau qui était encore le sien, il y a de cela seulement quelques années. La faute notamment à une terrible chute intervenue à l'occasion de la reconnaissance de l'une des étapes de l'édition 2019 du Critérium du Dauphiné. Depuis cette année, désormais, le natif de Nairobi évolue sous les couleurs de la formation Israel Start-Up Nation. Et malgré une année 2021 plus que compliquée, le Britannique reste malgré tout ambitieux, alors que se profile déjà la saison 2022.

« Tant que je vois que je progresse en travaillant... »

En effet, à ce sujet, le principal intéressé s'est confié dans une interview accordée à Cyclingnews : « Il n'y a aucune garantie que je puisse gagner un cinquième Tour de France après ce qu'il m'est arrivé et ce que j'ai traversé. Je le sais, mais ça reste mon objectif. C'est ce qui me motive à me donner à 100%. Que ce soit en 2022, l'année d'après ou l'année encore après, c'est ce pourquoi je vais travailler jusqu'à ce que ça devienne évident que ce n'est plus possible. C'est ce pourquoi je monte sur le vélo tous les jours. Tant que je vois que je progresse en travaillant, alors je vais continuer à croire que c'est possible. » Une motivation qui vient notamment du fait qu'en 2021 et malgré leur âge avancé, Alejandro Valverde (41 ans), Richie Porte (36 ans) ou encore Geraint Thomas (35 ans) ont tous gagné cette année, et même au niveau WorldTour : « Le niveau des jeunes d'aujourd'hui n'est pas 20% plus élevé que celui des autres. Les anciens sont toujours là. Donc c'est logique pour moi de me dire que si j'arrive à revenir à mon ancien niveau, alors je peux courir contre ces gars. »