Israel Start-Up Nation : Dan Martin prendra sa retraite à la fin de la saison

Dan Martin to retire from racing

- Irish rider won two Grand Tour stages for ISN;

- "Some of the most memorable moments of my career"

- Adams: "You will always be an ISN rider"



Un palmarès qui en impose

Le couperet est tombé. A 35 ans, Dan Martin vit ses dernières semaines comme coureur professionnel.par l’intermédiaire d’un communiqué. « Après 14 saisons en tant que cycliste professionnel, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Bien que cette énorme décision m'ait demandé beaucoup de réflexion, je pense que le moment est venu de passer à autre chose, car je veux réaliser tellement d'autres choses dans la vie », annonce celui qui a remporté l’édition 2013 de Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie un an plus tard. C’est d’ailleurs sur cette épreuve italienne, dernière classique Monument au calendrier (9 octobre), que Martin participera à sa dernière course après s’être aligné sur le Tour of Britain (5-12 septembre).Désireux également de passer plus de temps avec sa famille, l'ancien membre de Garmin, Quick-Step mais aussi UAE Team Emirates pourra savourer, une fois qu'il sera définitivement descendu de vélo, tout ce qu’il a accompli pendant sa carrière. Avec(au moins une sur chaque Grand Tour),, le natif de Birmingham aura marqué le cyclisme de son empreinte. Ce qui lui a valu de recevoir de très belles paroles du propriétaire d’Israel Start-Up Nation, Sylvan Adams, dans le communiqué de sa future ex-équipe. « Dan a été l'un des grands coureurs de notre sport pendant de nombreuses années, animant les courses, remportant un palmarès de victoires dans les Classiques et les Grands Tours. Dan a apporté un style et un niveau de course à ISN que nous essaierons d'imiter, ce qui sera d'autant plus difficile sans lui dans l'équipe de l'année prochaine. » Bel hommage.