Israel Start-Up Nation : Contrat d'un an pour Giacomo Nizzolo

𝗘𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗲𝘄𝘀

We are happy to announce that @GiacomoNizzolo will join the team in 2022!



🎙️ "I’m really proud to become part of this team. I’m super happy and super motivated and I’m sure we will achieve big goals together."



📰 Read more: https://t.co/Tcn3yckxgT pic.twitter.com/CJR09qLEYx



— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) October 20, 2021

Nizzolo : « J’espère continuer à m’améliorer »

Les départs s’accélèrent chez Qhubeka-NextHash. Alors que la formation sud-africaine n’est actuellement pas en mesure d’obtenir une licence UCI World Tour pour la saison 2022 et a proposé à ses coureurs de trouver des solutions ailleurs, Victor Campenaerts a récemment rebondi chez Lotto-Soudal pour les trois prochaines saisons. Giacomo Nizzolo a également décidé d’aller voir ailleurs la saison prochaine. Après avoir confirmé les arrivées de Jakob Fuglsang et Hugo Houle, l’équipe Israel Start-Up Nation a officialisé un accord avec le sprinteur italien, qui portera ses couleurs pour la saison 2022. Après trois saisons sous les couleurs de Qhubeka-NextHash, le champion d’Europe 2020 et double champion d’Italie en 2016 et 2020, vainqueur de la 13eme étape du Giro cette année, va renforcer le groupe sprint de la formation israélienne, qui a perdu un élément de poids avec le départ à la retraite d’André Greipel.Une signature qui, pour Giacomo Nizzolo est « quelque chose de vraiment spécial » à ses yeux. « Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe. Je suis super heureux et super motivé et je suis sûr que nous atteindrons de grands objectifs ensemble, a ajouté le sprinteur italien dans un communiqué de sa nouvelle équipe. Compte tenu de mon niveau de performances au cours des deux dernières années, j'espère continuer à m'améliorer et ne faire que m'améliorer. Je veux juste tenter ma chance à chaque fois qu'il y a une opportunité. » Manager général de l’équipe Israel Start-Up Nation, Kjell Carlström a mis en avant la « constance ces dernières années » et la progression constante de Giacomo Nizzolo. « C'est un choix naturel pour nous. Nous avons travaillé dur pour établir un train solide au cours des deux dernières années, qui s'est vraiment révélé au cours de la saison 2021 avec plusieurs bons résultats, ajoute le responsable de la formation israélienne. L'ajout de Giacomo à l'équation nous donne encore plus d'opportunités dans les sprints l'année prochaine. » C’est avec ambition que l’Italien rejoint sa nouvelle formation, lui qui n’a toutefois signé que pour une saison.