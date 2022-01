Israel Start-Up Nation : Blessure à un genou pour Froome

L’année 2022 débute mal pour Christopher Froome. Le quadruple vainqueur du Tour de France annonce ce dimanche sur sa chaine YouTube être handicapé par une blessure à un genou, qui va perturber son début de saison. « Je reviens tout juste de l’hôpital où j’ai fait des examens, raconte le Britannique de 36 ans dans sa résidence à Monaco. Cela fait environ dix jours que j’ai des douleurs sur l’extérieur de mon genou. Les scanners ont montré que j’ai endommagé mon tendon (Tenseur du Fascia Lata). J’ai repris l’entrainement ces dernières semaines et je pense que j’ai un peu trop poussé. » Un nouveau pépin physique dont se serait bien passé le coureur de l'équipe Israel Start-Up Nation, qui donne des précisions sur la démarche à suivre, et la durée de celle-ci, pour se remettre de cette blessure.

Un mois pour revenir en forme

« Dans une semaine, je pourrai recommencer à faire du vélo, mais je devrai m'entraîner de manière adaptée et progressive, sans surcharger mon genou, pendant encore deux ou trois semaines. C'est un gros revers », déplore-t-il. Le flou est total pour Froome autour de son début de saison. Il ajoute ne pas savoir où et quand il lancera son exercice 2022, son deuxième avec l’équipe israélienne. Une chose est quasiment sûre, ce ne sera pas sur les routes du Tour de San Juan (30 janvier-6 février), dont l’édition 2022 devrait être annulée dans les prochaines heures. Cette blessure à un genou est significative des deux dernières saisons du natif de Nairobi (Kenya). Depuis sa violente chute sur le Critérium du Dauphiné en juin 2019, il n’a plus retrouvé le coup de pédale qui faisait sa force sur la dernière décennie et qui lui a permis de rafler sept Grands Tours, dont quatre fois le Tour de France, et deux médailles de bronze olympiques. L’an dernier, Chris Froome a obtenu comme meilleur résultat sur une course par étapes une 23eme place lors du Tour de Slovaquie.