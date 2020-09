Israel Start-Up Nation : Arrivée pour deux saisons d'Alessandro de Marchi

DE MARCHI TO ISRAEL START-UP NATION FOR TWO YEARS

Italian climber and super-domestique looks forward to “complete change”



Adams: “Alessandro's experience and versatility” will help the team



La garde rapprochée de Chris Froome prend forme. Alors que le Britannique va quitter l’équipe Ineos Grenadiers au terme de la saison, sa future équipe Israel Start-Up Nation continue de préparer son arrivée avec la signature de l’Italien Alessandro de Marchi. Vainqueur de trois étapes sur le Tour d’Espagne, le coureur de 34 ans va quitter à l’issue de la saison 2020 la formation CCC, dont l’avenir est très incertain en raison du retrait de son sponsor principal à la suite de la crise économique faisant suite à la crise sanitaire. Le natif de San Daniele del Friuli s’est engagé en faveur de la formation israélienne pour les saisons 2021 et 2022.Dans le communiqué de sa future formation officialisant l’information, Alessandro de Marchi n’a pas caché qu’il arrive pour être un des bras droits de Chris Froome en vue du Tour de France 2021, non sans laisser de côté les opportunités qui pourront se présenter à lui. « Je me vois d'abord comme un équipier, puis comme un coureur libre quand j'en ai l'opportunité, assure l’Italien dans ce communiqué. J'aime courir de manière agressive et me lancer dans les échappées, en particulier lors des courses par étapes et des Grands Tours. » Le grimpeur sera d’une aide précieuse pour le quadruple vainqueur du Tour de France s’il arrive à retrouver la plénitude de ses moyens.