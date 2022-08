Israel-Premier Tech : Teuns prêt à faire de son mieux pour aider sa nouvelle équipe

First race in IPT colors for @dylan_teuns done and dusted✅ Tomorrow, we go again!

____

🇧🇪 #EgmontCyclingRace pic.twitter.com/sA5WIBzqjd

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) August 23, 2022

Teuns : « Je ferai tout ce que je peux »

Dylan Teuns a donné une nouvelle direction à sa carrière. Membre de la formation Bahrain Victorious depuis trois saisons et demie, le vainqueur de la dernière Flèche Wallonne a récemment changé d’équipe. Ayant déjà un accord avec la formation Israel-Premier Tech pour 2023 et au-delà, Dylan Teuns a été libéré de son contrat par l’équipe bahreïnie et a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce mardi à l’occasion de l’Egmont Cycling Race. En marge de cette course, le natif de Diest a admis qu’il n’avait « pas beaucoup de jours de course au calendrier » avec l’équipe Bahrain Victorious pour la fin de saison, ajoutant avoir « trouvé cela très étrange ». « Après le Tour, j’ai vécu de véritables montagnes russes où il y avait beaucoup de travail administratif, a-t-il ajouté dans des propos recueillis par la chaîne belge néerlandophone Sporza. Maintenant que je peux à nouveau courir, je suis prêt à y aller à fond. »A la question de savoir pourquoi il a opté pour rejoindre Israel-Premier Tech, Dylan Teuns n’a pas caché que la présence de Rik Verbrugghe parmi les directeurs sportifs a été un élément important. « J’ai eu d’autres offres mais j’ai ressenti une meilleure connexion avec l’équipe du directeur sportif Rik Verbrugghe, a confié le Belge. Ce dernier a réussi à me convaincre de signer un contrat avec son équipe. » Admettant avoir besoin de s’adapter à son nouvel environnement, Dylan Teuns est conscient du contexte particulier dans lequel se retrouve son équipe. Actuellement 20eme au classement sur les trois dernières saisons, l’équipe Israel-Premier Tech n’est pas assurée de rester dans l’élite du cyclisme professionnel pour la période 2023-2025. « Je ne peux pas obtenir ces points par moi-même, mais je ferai tout ce que je peux pour en collecter le plus possible », a-t-il répondu à la question de savoir si sa nouvelle équipe l’a fait venir de manière anticipée pour aller chercher des points lors des semaines à venir. Ce qui est certain, c’est que Dylan Teuns sera mis à contribution dans les semaines à venir, avec notamment la Bretagne Classic à son calendrier.