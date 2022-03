Israel-Premier Tech : Froome, un début de saison le 22 mars en Italie

Chris Froome will make his 2022 debut for Israel – Premier Tech in Settimana Internazionale Coppi e Bartali next week.

Retrouver des sensations

Après plusieurs semaines d’incertitude, le début de saison de Chris Froome est enfin marqué à l'encre sur le calendrier. Le quadruple vainqueur du Tour de France va lancer son exercice 2022 mardi prochain, le 22 mars, à l’occasion de la Semaine internationale Coppi et Bartali. Cette course italienne de cinq jours, qui prendra son départ à Riccione, en Emilie-Romagne, et baissera le rideau à Cantagrillo, sur les routes de Toscane, sera un véritable test pour le coureur d’Israel-Premier Tech. A l’entame du mois de janvier, le Britannique a dû repousser ses grands débuts sur ce nouvel exercice en raison de fortes douleurs à un genou. Un pépin physique maintenant derrière lui à s’en référer à ces quelques mots intégrés au communiqué de son équipe., relate-t-il, très enthousiaste à l’aube de ses premiers coups de pédale en compétition. Je suis impatient d'aborder la saison 2022. C'est toujours une grande expérience de courir en Italie et je suis impatient d'y aller avec mes coéquipiers. » Violemment accidenté sur le Tour du Dauphiné en 2019, l’ancien leader de la Sky n’a jamais pu retrouver son meilleur niveau à l’image de sa 133eme place sur le dernier Tour de France. Il peine également à enchainer et sa fin de saison dernière en Italie en est le parfait exemple. Engagé pour ses trois dernières courses sur Milan-Turin, le Tour de Lombardie et la Coppa Agostini, l’homme aux 7 victoires finales en Grand Tour a toujours été contraint d’abandonner.