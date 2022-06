Israël - Premier Tech : Froome monte en puissance

Il a fêté ses 37 ans il y a deux semaines, mais Christopher Froome est loin d'être à la retraite. Au contraire, le Britannique a signé ce mardi son meilleur résultat depuis trois ans ! Onzième de la Classique des Alpes-Maritimes à 3'58 du vainqueur, son coéquipier Jakob Fuglsang, après avoir été présent dans l'échappée du jour pendant une bonne partie de la journée, le quadruple vainqueur du jour estime n'être plus qu'à quelques pas du niveau qu'il avait avant sa chute du 12 juin 2019 sur le Critérium du Dauphiné, où il avait subi de multiples blessures. « Pour moi personnellement, j'ai vu une grande progression ces derniers mois. Je viens de sortir d'un camp d'entraînement. Les jambes vont bien, a-t-il confié au micro d'Eurosport. La prochaine étape sera le Critérium du Dauphiné. Pour moi, en ce moment, je prends juste une semaine à la fois, essayant juste de me concentrer sur la construction des sensations et du dynamisme, et bien sûr, d'essayer de revenir à "mon ancien moi". Je n'en suis pas là mais j’ai définitivement fait un pas de plus. » Depuis sa chute, son meilleur résultat, en un peu plus de deux saisons, avait été une 22eme place sur la 4eme étape du Tour des Emirats 2021.

Un dernier Tour pour Froome ?

A partir de dimanche, le coureur d'Israël-Premier Tech prendra part au Critérium du Dauphiné, une course dont il a terminé 71eme puis 47eme lors des deux dernières éditions. Entre La-Voulte-sur-Rhône et le col de Chalaison, tout au long des huit étapes, le Britannique tentera de prouver qu'il a sa place sur le prochain Tour de France, qui débute dans un mois à Copenhague, et qu'il a traversé comme une âme en peine l'an passé (133eme). Remporter une cinquième Grande Boucle semble impossible, mais le natif de Nairobi rêve de peser un peu sur la course. Peut-être une dernière fois, lui qui arrive en fin de contrat le 31 décembre.