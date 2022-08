Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux : Rui Costa va apporter son expérience dès 2023

Former World Champion Rui Costa joins Intermarché-Wanty-Gobert 🙌

He will become a vital captain in our team for 2023!



Read more ➡️ https://t.co/YtknMmVxCt pic.twitter.com/jB4FFn3DGz



— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) August 2, 2022

Rui Costa impatient de rejoindre sa nouvelle équipe

Après sept saisons chez UAE Team Emirates, Rui Alberto Faria da Costa va changer d’air. Le Portugais, sacré champion du monde à Florence en 2013, s’est officiellement engagé en faveur de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux à compter de la saison 2023. Le natif de Povoa de Varzim va ainsi découvrir une cinquième équipe dans une carrière professionnelle lancée en 2007 sous les couleurs de la section cyclisme du club de Benfica. « Je suis très heureux de recevoir la chance de contribuer au succès d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux la saison prochaine, a confié le Portugais dans un communiqué de sa future formation. Je pourrai profiter de nouvelles opportunités dans cet environnement où l’on croit en ma valeur en tant qu’athlète. » Convaincu par ce que ses anciens coéquipiers Rein Taaramäe, Alexander Kristoff ou Louis Meintjes ont été capables de faire au sein de l’équipe belge, Rui Costa est convaincu de trouver un bon environnement.Mettant en avant également la qualité du matériel utilisé par l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Rui Costa a assuré qu’il se sent « comme un enfant qui reçoit un nouveau jouet » à l’idée de changer de monture. Directeur de la performance de la formation belge, Aike Wisbeek a assuré que l’arrivée de l’ancien champion du monde entre dans une stratégie. « Cette saison, nous avons réalisé à quel point la présence de grands champions est un élément déterminant pour la réussite d’une équipe, a confié ce dernier. C’est pourquoi nous sommes ravis de compter sur un coureur comme Rui Costa, qui pourra remplir ce précieux rôle de capitaine dans les épreuves difficiles et les classiques ardennaises la saison prochaine. » L’idée est également de permettre au Portugais de transmettre son expérience aux jeunes éléments de l’effectif de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. « Rui Costa est motivé pour transmettre son expérience et jouer un rôle important dans les Grands Tours, aux côtés de coureurs comme Louis Meintjes ou Biniam Girmay », a ajouté Aike Visbeek.