Intermarché-Wanty-Gobert : Kristoff en renfort

Kristoff : "Mes nouveaux coéquipiers vivent pour les classiques, moi aussi"

Passé notamment par les équipes BMC, Katusha (devenue ensuite Katusha-Alpecin) et UAE Team-Emirates, dont il défend encore les couleurs aujourd'hui après avoir pris le train émirati cher à Tadej Pogacar en marche en 2018,La saison prochaine, le coureur qui affiche deux monuments à son palmarès (Milan-San Remo en 2014 et le Tour des Flandres en 2015) rejoindra en effet l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert, qui a annoncé ce mercredi le renfort de Kristoff pour un an. Arrivé en fin de contrat chez UAE Emirates, Kristoff, également vainqueur de quatre étapes sur le Tour de France (dont deux en 2014) ou encore de Gand-Wevelgem,"Je sentais que j’avais besoin d’un nouveau challenge dans ma carrière. La structure d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux m’a vraiment séduit. Je me retrouverai pour la première fois dans une équipe où les classiques sont une priorité. Mes nouveaux coéquipiers vivent pour les classiques, moi aussi, et cela me met en confiance", se félicite Kristoff à l'aube de l'Arctic Race, qui débutera jeudi sur ses terres."Cet hiver, je vais avoir me sentir comme un enfant à la rentrée scolaire : rencontrer mes nouveaux coéquipiers, un nouveau staff, essayer le nouveau matériel... Je suis déjà impatient d’y être !" Il ne sera pas le seul représentant de son pays à poser ses valises en Belgique, puisque Sven-Erik Bystroem (29 ans), coureur norvégien bien moins connu que Kristoff et actuel coéquipier de son illustre compatriote - certes sans victoire depuis la 1ere étape du Tour de France 2020 - rejoindra lui aussi l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert à l'intersaison.