Ineos : Sur le Tour de France, Chris Froome aura bien un rôle à jouer

Chris Froome ne sera pas traité de manière différente par l’équipe Ineos. Alors que le quadruple vainqueur du Tour de France a décidé de quitter l’équipe dont il fait partie depuis une décennie, pour rejoindre l’ambitieuse équipe Israel Start-Up Nation dès 2021, la formation britannique a fermement rejeté toute idée de traitement défavorable vis-à-vis du « Kenyan blanc ». Interrogé par le site néerlandais nu.nl, le directeur sportif de l’équipe Ineos Servais Knaven a clarifié la situation. « Pour le Tour, il y a évidemment des questions pour savoir si son départ va affecter son statut dans l'équipe, admet l’ancien coureur. Mais je ne vois pas pourquoi sa place serait différente maintenant. » Avec Geraint Thomas, vainqueur en 2018, et Egan Bernal, tenant du titre, l’équipe Ineos aura bien trois cartes à jouer sur l’édition 2020 de la Grande Boucle, qui démarrer le 29 août prochain de Nice.

Knaven : « Si Chris est le meilleur, il gagnera »

Comme l’a déjà récemment annoncé Egan Bernal dans une interview, la seule chose qui compte au sein de l’équipe Ineos, c’est qu’un de ses coureurs ramène le maillot jaune sur les Champs-Elysées. « Nous voulons gagner le Tour. Et si Chris est le meilleur, il gagnera, ajoute Servais Knaven. Le fait qu'il parte en fin d'année ne fait aucune différence. » Toutefois, le fait que la situation autour de Chris Froome soit enfin clarifiée après plusieurs semaines de rumeurs, dont une parlait d’un départ du Britannique vers la formation israélienne dès le début du mois d’août. « C'est important que tout soit clair. Les questions sur l'avenir de Chris sont terminées, résume Servais Knaven. Nous ne serons donc plus distraits pendant le Tour et pour la préparation. » Si cela est un souci de moins pour l’équipe Ineos, c’est sans doute un de plus pour tous ceux qui veulent faire tomber la formation britannique de son piédestal, cette dernière pourrait, en effet, se révéler plus soudée et concentrée que jamais.