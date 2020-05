Ineos : Retour à Monaco et à l'entraînement pour Geraint Thomas

Voir cette publication sur Instagram







































Thomas entend se préparer au mieux pour le Tour de France

Deux semaines après son coéquipier Egan Bernal, Geraint Thomas va pouvoir reprendre un semblant d’entraînement. Le Gallois, vainqueur du Tour de France 2018, a dû faire face au confinement très strict en vigueur au pays de Galles, ce qui ne lui a pas permis de quitter son domicile afin d’enchaîner les kilomètres. Mais la donne va très rapidement changé puisque le coureur de la formation Ineos a fait savoir au travers des réseaux sociaux qu’il a quitté le Royaume-Uni par avion au départ de l’aéroport d’Heathrow. « Embarqué et prêt à partir », c’est par ces mots que Geraint Thomas a illustré une photo de lui-même portant un masque de protection à bord de l’avion qui devait le ramener en France avant de rallier la Principauté de Monaco.Un retour qu’il avait laissé entendre à l’occasion d’un entretien accordé au revendeur de cycles Wiggle ce week-end. « Je rentre en France ce lundi donc je serai de retour là-bas et pourrai m’entraîner sur les routes, en tout cas pour le moment, a déclaré le Gallois lors de cet entretien. C’est ce que le gouvernement français assure donc je suis impatient de reprendre l’entraînement. » En effet, avec l’amorce de déconfinement lancée ce lundi, les cyclistes peuvent reprendre la route dans la limite des 100km autour de leur domicile en s’assurant d’être seul ou de laisser un minimum de dix mètres avec un autre coureur. Un retour sur la route qui va permettre à Geraint Thomas de se tourner vers le Tour de France. « Une fois que je serai de retour en France, il restera quinze semaines avant le Tour, donc le but est de rester frais mentalement pour travailler lors des trois ou quatre prochains mois », a ajouté le coureur de la formation Ineos. Une équipe où il devra composer avec Chris Froome et Egan Bernal, qui voudront aussi remporter le maillot jaune à nouveau.