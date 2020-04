Ineos : Optimisme de retour pour Chris Froome

Chris Froome renoue avec l’optimisme. Absente du peloton depuis l’arrêt brutal de l’UAE Tour, tant à cause de la pandémie de Covid-19 que du décès brutal de Nicolas Portal, l’équipe Ineos a trouvé un moyen de reprendre la compétition. Ce dimanche, malgré le confinement, les coureurs de la formation britannique se sont affrontés à distance au travers d’une course virtuelle sur la plateforme Zwift. Une épreuve, conclue en altitude, qui a été remportée par Rohan Dennis depuis son domicile en Andorre.

Cette course a également vu Chris Froome se montrer à son avantage avec une sixième place à deux minutes et demie du double champion du monde du contre-la-montre. A l’issue de cette course, le quadruple vainqueur du Tour de France a fait un point sur son retour en forme.

REPORT: @RohanDennis took a commanding victory in the first-ever Team INEOS eRace as our riders went head to head on a record-breaking day on Zwift.

Froome : « Des charges d'entraînement normales à nouveau »



Discret depuis son retour à la compétition lors du Critérium de Saitama à l’automne dernier, le Britannique qui a souffert de fractures à une hanche, un fémur, un coude et plusieurs vertèbres lors d’une violente chute sur le Critérium du Dauphiné a assuré retrouver ses sensations.

« J'irais jusqu'à dire que c'est quasiment complet, a déclaré Chris Froome. Je fais encore des exercices hors vélo pour renforcer le côté droit qui a été blessé, mais je reviens à des charges d'entraînement normales à nouveau. » Confiné à son domicile situé dans le sud de la France, le natif de Nairobi assure « faire autant d'entraînement que possible sur son home-trainer et aussi beaucoup de travail en salle de sport ».

Brailsford : « Un excellent indicateur »



Fin observateur de la performance de ses coureurs, Dave Brailsford n’a pas manqué de signaler le résultat de son principal leader en vue des Grands Tours, et notamment le Tour de France. « Le coureur qui a le plus attiré mon attention, c’est véritablement Chris Froome. C’est une sacrée performance de la part d’un gars qui revient d’une si longue blessure, a déclaré le manager de la formation Ineos dans un communiqué. C’est un excellent indicateur qui montre qu’il est sur la bonne voie et qu’il sera dans le coup quand nous ferons notre retour sur la route. »

Une reprise des compétitions qui devra sans aucun doute attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec un report du Tour de France qui fait de moins en moins de doutes.