Ineos Grenadiers : Une nouvelle opération de la colonne vertébrale pour Egan Bernal

La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el estado de salud de Egan Bernal. Estaremos muy atentos a informarles sobre su evolución. pic.twitter.com/IsrGG5j15f

— Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 1, 2022

Les médecins de Bernal sont confiants

Le bal des opérations n’est pas encore terminé pour Egan Bernal. Un peu plus d’une semaine après l’accident qui aurait pu lui coûter la vie lors d’une sortie d’entraînement avec son vélo de contre-la-montre, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers va devoir une nouvelle fois subir une intervention, cette fois au niveau du cou. Déjà opéré afin de stabiliser les fractures au niveau des côtes et de la colonne vertébrale mais également celles d’un fémur et d’une rotule dans les heures qui ont suivi le choc violent avec un bus qu’il a subi, Egan Bernal sera une nouvelle fois sur la table d’opération dès ce mercredi. En effet, selon un communiqué de la Clinique Universitaire de La Sabana, les résultats des tests effectués ce mardi par le Colombien indiquent qu’une opération est nécessaire.Selon ce communiqué, si Egan Bernal a « progressé dans la récupération des systèmes concernés par son traumatisme multiple », l’avis des médecins issus de plusieurs spécialités établi après « une nouvelle imagerie » met en avant la nécessité « d’effectuer une nouvelle opération au niveau de la colonne vertébrale ». L’objectif de cette opération de la région cervicale est de favoriser le « processus de récupération » d’Egan Bernal. Les médecins qui sont au chevet du Colombien assurent être « confiants quant à une amélioration rapide » de l’état de santé du coureur de l’équipe Ineos Grenadiers. Cette opération aura lieu dès ce mercredi, en tout début d’après-midi heure de Bogota et une communication sera faite par les médecins dès que plus de nouvelles seront disponibles. Une intervention qui intervient alors que le Colombien a confirmé que son accident était très proche de le rendre paraplégique.