Ineos Grenadiers : Un beau final, c'est ce que souhaite Richie Porte

Richie Porte va tirer sa révérence. A bientôt 37 ans, l’Australien va lancer sa dernière saison comme coureur cycliste professionnel sur ses terres, à l’occasion du « Festival of Cycling », événement qui vient remplacer le Tour Down Under pour la deuxième année consécutive. Une dernière saison pour laquelle le mot d’ordre sera le plaisir mais également la performance. « La seule chose que l'équipe souhaite vraiment, c'est que je profite de ma dernière année, et c'est aussi mon plan », a confié le natif de Launceston dans un entretien accordé à la chaîne australienne Channel 7. Une quatorzième et dernière saison dans le peloton durant laquelle il compte ajouter une belle performance sur Tirreno-Adriatico à ses victoires sur le Critérium du Dauphiné cette année et à celles sur Paris-Nice en 2013 et 2015.

Porte veut « boucler la boucle » sur le Giro

Assurant que « l’aventure a été belle » depuis ses débuts sous les couleurs de l’écurie Praties en 2008 avant de passer par Saxo Banc, Sky, BMC et Trek-Segafredo avant de renouer avec la formation britannique, désormais connue sous le nom Ineos Grenadiers, en 2021, Richie Porte ne veut pas vivre une dernière saison en demi-teinte. « Je souhaite malgré tout être compétitif car je n'ai pas envie de perdre mon temps alors que je pourrais être en famille », a confié celui qui est devenu papa d’une petite Eloise en septembre dernier. Mais, s’il ne sera pas présent sur les routes du Tour de France, considérant son histoire avec la Grande Boucle terminée avec sa troisième place en 2020, il compte bien s’offrir un dernier Giro, lui qui s’est révélé sur les routes italiennes en 2010 avec trois jours en rose. « Si je pouvais boucler la boucle là-bas, ce serait un rêve, a confié Richie Porte. C'est une course que j'ai toujours appréciée. » Une décision qui est dans les mains de David Brailsford et Rod Ellingworth.