Ineos Grenadiers : Thomas prolonge jusqu'en 2023

Thomas : "Je suis toujours super motivé"



"Il est avec nous depuis le grand départ. Nous sommes ravis d'annoncer que Geraint Thomas (35 ans) restera un Grenadier lors des deux saisons à venir."Fidèle parmi les fidèles, le vainqueur du Tour de France 2018 sous les couleurs de l'ex-équipe Sky à l'époque et aux côtés de Christopher Froome, parti, lui, depuis, a décidé de ne pas faire d'infidélité à ses couleurs de toujours (il a certes porté le maillot de Barloworld entre 2007 et 2009) et à rempiler une nouvelle fois alors que sa carrière touche à sa fin. "Je suis super excité par les dernières années avec l'équipe", avoue néanmoins "G", désormais sous contrat jusqu'en 2023 et qui devrait s'aligner une nouvelle fois au départ du Tour de France en 2022 (2eme en 2019, il a terminé 41eme lors de la dernière édition) mais également sur plusieurs classiques ardennaises, avec cette fois des ambitions de victoire."Je suis toujours super motivé pour travailler dur et m'entraîner dur, assure ainsi le Gallois sur le site de l'équipe Ineos Grenadiers. Je suis toujours très motivé pour performer dans les plus grandes courses. Les gens ne cessent de me demander quel sera mon rôle et évidemment je veux continuer à gagner et jouer un rôle important, mais faire partie d'une équipe qui gagne et s'amuser avec certains de mes meilleurs amis est tout aussi important. L'équipe a beaucoup évolué au cours des douze dernières années. tout le monde est enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant en équipe." Les Britanniques l'ont été encore davantage en apprenant que l'emblématique Thomas avait accepté de poursuivre la belle histoire. "Geraint est avec nous depuis le début. Il a remporté les plus grandes courses, a encadré de jeunes coureurs, a été un brillant ambassadeur du sport et, tout au long de sa carrière, a contribué à inspirer d'innombrables personnes. Nous savons - et il sait - qu'il y a encore plus à venir. Il a faim de succès. La saison prochaine va être un vrai combat. La concurrence est plus forte que jamais et Geraint sera un élément important pour nous."