Ineos Grenadiers : Thomas opéré à une épaule

All fixed up 👌 Little off-season shoulder surgery. Now for a Friday eve drive on the M5/6 🤦‍♂️😫 pic.twitter.com/jqBfXcXzVO

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) October 15, 2021

Quel avenir pour Thomas ?

Petit contretemps pour Geraint Thomas. En effet, le cycliste britannique, pensionnaire de la formation Ineos Grenadiers, a été contraint d'en passer par la case opération chirurgicale., comme il l'a lui-même annoncé, via son compte Twitter officiel, ce vendredi. Dans ce court post, le principal intéressé apparaît plutôt souriant, sur une photo où il est allongé sur un lit d'hôpital. La légende accompagnant ce cliché est la suivante : « Tout est arrangé. Petite opération de l'épaule hors saison. » Une petite opération qui ne devrait pas, a priori, le tenir éloigné trop longtemps de son vélo.Cela fait déjà désormais un bon mois que Geraint Thomas n'a plus disputé la moindre course cycliste, et plus précisément depuis le 15 septembre dernier. Ce jour-là, le coureur britannique avait alors préféré abandonner, à l'occasion du Tour de Toscane.et ne sait donc pas de quoi sera fait son avenir immédiat. Il n'est pas exclu que celui qui a effectué la grande majorité de sa carrière de cycliste professionnel au sein de cette même formation aille voir ailleurs. Vainqueur du Tour de France en 2018, le natif de Cardiff, aujourd'hui âgé de 35 ans, ne sait pas sous quelles couleurs il évoluera en 2022.