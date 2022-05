Ineos Grenadiers : Thomas espère voir Bernal être prudent avant son retour

Things you love to see… 😍@Eganbernal and @RichardCarapazM back training together today 🙌 pic.twitter.com/jTGrOFCI79

Thomas espère voir Bernal se ménager

C’est une image qu’on n’attendait pas voir aussi rapidement. Victime d’un très grave accident lors d’une sortie d’entraînement en janvier dernier, Egan Bernal a retrouvé ses coéquipiers de l’équipe Ineos Grenadiers à l’occasion d’une sortie à vélo ce week-end. Alors qu’il n’est pas passé loin de devenir paraplégique, le Colombien pourrait être de retour à la compétition en amont du Tour de France. Récemment interrogé par le site spécialisé VeloNews, Geraint Thomas n’a pas caché que ce retour du natif de Zipaquira aussi vite après son accident est « incroyable » et a fait un parallèle avec la situation vécue par Chris Froome en 2019. « C'était un si grave accident et un si long chemin de retour. Une fois qu'il est revenu et qu'il a voulu s'améliorer, tout le monde a presque oublié la gravité de la blessure et cela pourrait être pareil avec Egan, a déclaré le Gallois. Il s'est tellement amélioré, ce qui est génial, mais on sous-estime les dommages que cela a causés. »Alors que son médecin assure qu’un retour à la compétition d’Egan Bernal est envisageable dès la fin du mois de mai, les fractures subies en janvier dernier étant guéries, Geraint Thomas se montre moins ambitieux. S’il assure que « c'est génial de le voir faire ce qu'il fait », le vainqueur du Tour de France 2018 confie que son équipe devrait envisager de « retenir » le Colombien. « Il faut le retenir, car il veut revenir parmi les meilleurs, comme tous les athlètes de haut niveau, a ajouté le Gallois. A sa place, vous voulez forcément pousser, pousser, pousser, mais vous avez besoin que les gens vous retiennent. Pour que vous le fassiez de la bonne manière et que vous n'ayez pas de problèmes par la suite. » Confiant quant au fait que l’équipe autour d’Egan Bernal est consciente de la situation, Geraint Thomas espère que son coéquipier pourra revenir dans le peloton « au bon moment ».