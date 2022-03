Ineos Grenadiers : Sivakov obtient la nationalité française !

La guerre a accéléré les choses

Sivakov neuvième du Giro 2019

Voilà un renfort de poids pour l’équipe de France ! Pavel Sivakov, qui courait pour la Russie depuis ses débuts professionnels, va désormais pouvoir porter le maillot bleu, suite à un changement de nationalité. Né en Italie de parents russes en juillet 1997, le coureur d’Ineos Grenadiers est arrivé en France l’année suivante, lorsque son père Alexei a signé chez Big Mat-Auber 93. Parlant parfaitement français, il avait expliqué fin 2020 vouloir conserver la nationalité russe afin de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo (il a fini 32eme de la course en ligne), mais ne s’interdisait rien pour l’avenir. Finalement, ce mercredi, l’Union cycliste internationale a accepté qu’il prenne la nationalité française, comme l’a fait savoir Ineos Grenadiers dans un communiqué. « Mercredi, l’UCI a officiellement accepté le changement de nationalité de Pavel Sivakov de russe à français.Le coureur franco-russe n’a pas caché que le conflit entre la Russie et l’Ukraine avait accéléré les choses : « Je suis né en Italie et j'ai déménagé en France à l'âge d'un an.. Je voulais devenir français depuis un certain temps et j'en avais fait la demande à l'UCI, mais compte tenu de ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je voulais accélérer les choses. Je tiens à remercier l'UCI et l'équipe Ineos Grenadiers de m'avoir soutenu dans ce processus et d'avoir contribué à en faire une réalité. Avoir maintenant l'opportunité de courir en tant que ressortissant français dans des épreuves internationales me rend incroyablement heureux. Ce serait un rêve de courir à Paris aux Jeux Olympiques de 2024 pour la France et c'est quelque chose que l'équipe a déclaré qu'elle soutiendrait pleinement. Comme je l'ai déjà dit, je suis totalement contre cette guerre et toutes mes pensées vont au peuple ukrainien. Comme la plupart des gens dans le monde en ce moment, j'espère la paix et la fin rapide des souffrances qui sévissent en Ukraine."Le sélectionneur français Thomas Voeckler pouvait déjà compter sur des coureurs de renom comme Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Warren Barguil ou Guillaume Martin, mais il aura une carte supplémentaire à sa disposition avec Sivakov.Sivakov compte trois victoires à son palmarès (une étape et le classement général du Tour des Alpes 2019 et le Tour de Pologne 2019). Il a également fini 9eme du Giro 2019, 35eme de la Vuelta 2021 et 87eme du Tour de France 2020. Un Tour de France où il sera désormais l’un des coureurs soutenus par le public français sur le bord des routes…