Ineos Grenadiers : Pour Egan Bernal, l'hospitalisation est terminé

Queremos agradecer a @Eganbernal, por permitirnos acompañar su proceso. Su fortaleza, convicción y valentía son un ejemplo que nos motiva a seguir adelante. Poder acompañar a nuestros pacientes y sus familias, es lo que le da significado y vida a nuestra Institución. pic.twitter.com/M332uopamV

— Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 6, 2022

Bernal : « J’ai failli me tuer »

Egan Bernal a pu retrouver son domicile. Gravement accidenté le 24 janvier dernier après avoir heurté violemment un bus, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a été autorisé à quitter la Clinique Universitaire de La Sabana, où il a été soigné durant les deux dernières semaines. Victime de fractures au niveau d’un fémur, d’une rotule, des côtes mais également d’une vertèbre, le Colombien a récemment avoué être passé très près de finir paraplégique mais il va désormais pouvoir avancer son processus de convalescence chez lui. « Le patient est désormais dans la troisième phase du trauma et est prêt à démarrer son processus de récupération, a confirmé l’hôpital dans un communiqué publié ce dimanche sur les réseaux sociaux. Il n’a pas de complication et l’ensemble de ses blessures est stable. » Egan Bernal va toutefois retrouver prochainement les installations de cette clinique, dans laquelle il se rendra pour poursuivre son processus de récupération.Le vainqueur du Tour de France 2019 a profité de l’occasion pour revenir sur ce qu’il a traversé durant les deux dernières semaines. Celui qui ambitionnait de renouer avec la victoire sur la Grande Boucle et de l’emporter sur la Vuelta pour compléter sa collection de Grands Tours n’a pas caché la réalité de ce qui lui est arrivé. « Près de vingt os cassés... Onze côtes, le fémur, une rotule, les vertèbres T5-T6, l'apophyse odontoïde, un métacarpien, un pouce, une dent qui est tombée, une perforation des deux poumons. J’ai failli me tuer mais, vous savez quoi ? Je suis heureux d’avoir pu traverser ça, a déclaré le Colombien. Ce qui s’annonce va être la course la plus difficile de ma vie. J’ai toutefois un groupe de personnes compétentes à mes côtés. Hier (mercredi), j'ai eu ma dernière intervention chirurgicale majeure et tout semble s'être bien passé. Je suis de retour. » Toutefois, la patience devra être de mise pour Egan Bernal, avec un retour à la compétition qui n’aura pas lieu avant de longs mois, voire même une année pour se rapprocher de son meilleur niveau.