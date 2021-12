Ineos-Grenadiers : Porte va disputer sa dernière saison

Cette fois, c'est la der. Richie Porte (36 ans), qui fêtera ses 37 ans en mars prochain, raccrochera en 2022. Interrogé ce lundi par le media 7News, le coureur australien a assuré que cette saison serait sa dernière. Et c'est dans le but premier de prendre le plus de plaisir possible avant de tirer sa révérence que le vainqueur du dernier Critérium du Dauphiné s'élancera pour cette ultime année au sein du peloton professionnel. A ses yeux, deux choses compteront avant tout : faire parler de lui jusqu'au bout et s'offrir la plus belle sortie envisageable. Sans cela, autant prendre sa retraite dès maintenant, estime Porte. Son équipe Ineos-Grenadier semble d'ailleurs sur la même longueur d'ondes, à entendre l'intéressé. "La seule chose que l'équipe souhaite vraiment, c'est que je profite de ma dernière année, et c'est aussi mon plan. Je souhaite malgré tout être compétitif car je n'ai pas envie de perdre mon temps alors que je pourrais être en famille." C'est aussi dans ce sens que le troisième du Tour de France 2020 entend briller sur le Giro, qu'il n'a plus disputé depuis 2015 mais sur lequel il fera son retour en 2022, avec un rêve pas vraiment secret qui est de faire mieux que son meilleur résultat : sa septième place en 2010 lors d'une édition qui l'avait vu également ramener le maillot de meilleur jeune jusqu'à l'arrivée.

Porte ne disputera plus le Tour de France

Il s'agissait alors à l'époque de son tout premier Grand Tour. "Si je pouvais boucler la boucle là-bas, ce serait un rêve. C'est une course que j'ai toujours appréciée', ne cache pas le double vainqueur de Paris-Nice (en 2013 et 2015), qui tentera également de s'imposer sur Tirreno-Adriatico, qu'il n'a encore jamais remporté, mais ne reviendra pas en revanche sur le Tour. Il faut dire que l'ancien leader de l'équipe BMC n'a pas engrangé que de bons souvenirs sur la Grande Boucle. En atteste encore son Tour 2021 qui l'avait vu chuter dès la première étape. Le coureur contraint à l'abandon deux années de suite sur les routes de l'Hexagone (en 2017 et 2018) y avait laissé deux minutes et abandonné d'entrée une fois de plus toute chance de victoire finale. La mésaventure de trop pour Porte, qui jouera toutes ses cartes en 2022 sur le Giro. Avant de tourner le dos à treize ans chez les pros et à un palmarès déjà très impressionnant auquel il aimerait donner encore plus de volume.