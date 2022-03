Ineos Grenadiers : Pidcock de retour mercredi pour A Travers la Flandre

Ineos Grenadiers va pouvoir compter à nouveau sur Thomas Pidcock. Elément cadre de la formation britannique, celui qui alterne superbement le vélo sur route et le cyclo-cross, catégorie dans laquelle il est champion olympique et champion du monde en titre, devrait revenir à la compétition mercredi à l’occasion d’A Travers la Flandre. Le coureur de 22 ans s’est mis sur le côté samedi dernier lors de Milan-Sanremo, premier monument de la saison, en raison de maux d’estomac. Ces derniers le conduisant à ne pas terminer l’épreuve italienne. Au début du mois, son estomac faisait déjà des siennes et Tom Pidcock avait alors renoncé à s'aligner sur les Strade Bianche. Pour Cyclingnews, Rod Ellingworth, manager général d’Ineos Grenadiers, s’est penché vendredi en marge du Grand Prix E3 sur l’état de santé de son protégé.

Un mois d’avril chargé

« Il va bien, il s'est bien entraîné. Il a récupéré assez rapidement après Milan-Sanremo. Il est censé courir mercredi, alors croisons les doigts pour qu'il soit là. Je dis ça comme ça, mais ça semble venir de toutes les directions en ce moment », a-t-il annoncé en faisant référence aux nombreux cas de maladie qui touchent le peloton actuellement. L’intéressé espère désormais être épargné par son estomac. Inquiète de voir ces douleurs persister, son équipe s’est emparée du dossier et compte bien faire la lumière à ce sujet. « Nous allons enquêter sur cette affaire. Tom a subi une analyse de sang mercredi et nous espérons pouvoir trouver une cause en fonction des résultats », a rapporté, cette semaine à Het Laatste Nieuws, son directeur sportif Kurt Bogaerts. Après A Travers la Flandre, le Britannique devrait connaitre un mois d’avril chargé avec la succession du Tour des Flandres (3 avril), de l’Amstel Gold Race (10 avril), de la Flèche Brabançonne (13 avril) qu’il a remportée l’an dernier, de la Flèche Wallonne (20 avril) et de Liège-Bastogne-Liège (24 avril).