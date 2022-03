Ineos Grenadiers : Pidcock aligné à l'occasion du prochain Tour de France ?

UPDATE: Unfortunately @TomPid will not start Strade Bianche tomorrow due to a stomach virus he's been suffering with since early this week.

The medical team have taken the decision it's better he returns home to rest ahead of his next race.



Rest up, and see you soon Tom 👊 pic.twitter.com/CDRV9aDbGb



— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 4, 2022

Pidcock encore indécis concernant le Tour de France

L’équipe Ineos Grenadiers doit remodeler ses plans. Alors qu’il était établi qu’Egan Bernal serait le leader de la formation britannique sur le prochain Tour de France avant un potentiel assaut sur la Vuelta, la blessure du Colombien a tout changé. « Il est évident que, sans Egan Bernal, l’approche d’une course comme le Tour de France est modifiée », a récemment confié Rod Ellingworth, manager de la formation Ineos Grenadiers dans un entretien accordé au site spécialisé Cyclingnews. L’adjoint de Dave Brailsford a profité de l’occasion pour confirmer que Richard Carapaz endossera le rôle de leader sur les routes du Giro, qui s’élancera le 6 mai prochain de Budapest. « Le Giro convient plutôt bien à Richard et c’est pour cela qu’il veut se concentrer sur cette course », a déclaré Rod Ellingworth. Adam Yates, quant à lui, va remplacer Egan Bernal dans ce rôle quand la place de leader sur la Vuelta n’est pas encore attribuée.Une décision qui intervient alors qu’Adam Yates a rejoint la formation Ineos Grenadiers avec l’ambition de réaliser un meilleur résultat que sa quatrième place lors de la Grande Boucle 2016. « Il est ambitieux et veut y aller donc nous allons tous miser sur lui lors du Tour de France », a confirmé Rod Ellingworth. Pour accompagner le Britannique, Filippo Ganna fera également le déplacement avec un objectif clair. Le champion du monde du contre-la-montre entend porter le premier maillot jaune le 1er juillet prochain au terme du parcours de treize kilomètres tracé dans les rues de Copenhague. Un troisième coureur semble déjà assuré de participer au Tour de France. Après avoir participé à la Vuelta l’an dernier, Tom Pidcock devrait faire ses débuts sur la Grande Boucle alors qu’il aurait donné son accord pour prolonger avec Ineos Grenadiers malgré la convoitise de nombreuses autres formations. « Nous ne sommes pas encore certain de l’aligner sur le Giro ou le Tour cette année, a révélé Rod Ellingworth. Il a un programme chargé au printemps et nous verrons comme ça va se passer. Il est peut-être encore tôt pour savoir s’il peut devenir un coureur de Grands Tours mais nous devons garder la porte ouverte et envisager toutes les options. »